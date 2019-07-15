Пушков объяснил, почему США стремятся помешать строительству «Северного потока — 2»

Москва, 15 июля. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил мотивы США в попытках помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пушкова, любая задержка в реализации проекта «Северный поток — 2» приведет к тому, что Европа будет вынуждена приобрести недостающий газ у Соединенных Штатов. Если газопровод не начнет работать в срок, доходы американских поставщиков сжиженного природного газа будут исчисляться десятками миллиардов евро.

«Европейцам придется, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдет США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта», — написал сенатор в своем Twitter.

Реализация проекта «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Газопровод должен пролегать через территориальные или экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешения на строительство.

Сторонники проекта в Европе — это Германия, Австрия и Норвегия, — заинтересованы в бесперебойных поставках российского газа по доступной цене. Противниками «Северного потока — 2» стали США и их наиболее «верные» союзники на европейском континенте — Польша, Латвия и Литва, к которым присоединилась Украина, не желающая лишиться доходов от поставки через свою территорию газа в Европу. Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, что российский проект «вредит» энергетической безопасности ЕС.

По предварительным планам, газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен быть запущен в декабре нынешнего года. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение потребителей топливом.

Как пишет «Газета.ру», тема «Северного потока — 2» стала одной из самых активно упоминаемых политиками в ходе избирательной кампании в Верховную раду на Украине.