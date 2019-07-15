Полиция Москвы назвала количество задержанных на незаконном митинге у Мосгоризбиркома

Москва, 15 июля. Более 25 человек были задержаны столичной полицией на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным московской полиции, были задержаны более 25 человек, включая организаторов незаконной акции. Они были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Напомним, что в ходе митинга одна из его организаторов Любовь Соболь оказывала сопротивление правоохранителям, а также призывала своих сторонников провоцировать сотрудников полиции. Правоохранители действовали максимально сдержано и корректно. Долгое время сотрудники полиции не реагировали на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге были вынуждены задержать нарушителей.

Поводом для митинга послужил отказ Московской городской избирательной комиссии в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. В Мосгоризбиркоме отметили, что в подписных листах этих кандидатов выявлено более 10% бракованных подписей, что означает автоматическое снятие их кандидатур с выборов.