Провокаторшу Соболь выпустили из ОВД после задержания на незаконной акции

Москва, 15 июля. Юрист «ФБК» Любовь Соболь, задержанная на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома за неповиновение правоохранительным органам, была отпущена на свободу из отдела полиции по району Лужники.

Соболь задержали во время несанкционированного митинга, на котором она активно оказывала сопротивление полицейским, а также призывала своих сторонников провоцировать правоохранительные органы. Сотрудники полиции действовали максимально сдержано и корректно, пытаясь не реагировать на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге все нарушители общественного порядка были задержаны.

В частности, ФАН публиковало видео, на котором Соболь открыто нападает на полицейского, удерживая его за шею. Затем она предприняла попытку «сбежать» из ОВД – лишь для того, чтобы ее сторонники получили возможность еще раз снять сцену задержания Соболь.

Отметим, что российское законодательство запрещает задерживать на срок более трех часов женщин, имеющих детей младше 14 лет. Соболь, являющаяся матерью малолетнего ребенка, не преминула воспользоваться этой лазейкой в законодательстве, позволяющей ей заниматься провокациями на митингах с минимальными последствиями для себя лично.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал в регистрации оппозиционному кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. Об организованной штабом Соболь фабрике по производству поддельных подписей ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранительные органы обнаружили, что в одной из съемных квартир на Шелепихинской набережной находилась группа людей, готовивших фальшивые подписные листы. Интервью с одним из «рисовальщиков» подписей было опубликовано ФАН. Кроме того, член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал результаты собственного расследования, согласно которому штаб Соболь использовал подписи умерших людей. По данным этого расследования, всего в листах было около 20% «мертвых душ».