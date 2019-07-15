День взятия Бастилии закончился беспорядками в центре Парижа

Париж, 14 июля. После парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже «желтые жилеты» устроили массовые беспорядки, задержано более 150 человек.

В воскресенье в Париже состоялся военный парад по случаю национального праздника — Дня взятии Бастилии. По Елисейским полям прошли колонны военных и техники, в небе свое искусство показала французская пилотажная группа.

После официальных мероприятий улицы заполнили так называемые «желтые жилеты», которые начали возводить баррикады из железных ограждений. Протестующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона и провоцировали полицейских, забрасывая их камнями.

В итоге правоохранители были вынуждены начать задержания и применить для разгона хулиганов слезоточивый газ. В ходе столкновений были задержаны не менее 150 сторонников «желтых жилетов». Как пишет «Газета.ру», в числе прочих был задержан лидер движения Эрик Друэ.

Напомним, протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года, когда жители страны выступили против планов правительства повысить налоги на топливо, что привело бы к росту цен на бензин. Массовые беспорядки, регулярно сопровождавшиеся погромами и столкновениями с полицией, со временем обрели политический характер — митингующие стали требовать отставки правительства и Макрона.