Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию

157
0 Оставить комментарий

Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию

Брюссель, 15 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал статью в авторской колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой возложил единоличную ответственность за сохранение ДРСМД на Россию.

Он заявил, что России следует воспользоваться «последним шансом», чтобы сохранить договор.

«В противном случае она (Россия, – Прим. ФАН) будет нести единоличную ответственность»,  – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что если договор прекратить действовать, то мир неизбежно станет менее стабильным. Ранее Столтенберг обратился к России с предложением ликвидировать ракеты 9М729 в кратчайшие сроки, чтобы «спасти» ДРСМД.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ДРСМД под предлогом того, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказать, в чем именно Россия нарушила соглашение, американская сторона так и не смогла, все обвинения остаются голословными.

Напомним, главным объектом претензий стала российская ракета 9М729, дальность которой, по мнению Вашингтона, и нарушает положения ДРСМД. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров