Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию

Брюссель, 15 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал статью в авторской колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой возложил единоличную ответственность за сохранение ДРСМД на Россию.

Он заявил, что России следует воспользоваться «последним шансом», чтобы сохранить договор.

«В противном случае она (Россия, – Прим. ФАН) будет нести единоличную ответственность», – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что если договор прекратить действовать, то мир неизбежно станет менее стабильным. Ранее Столтенберг обратился к России с предложением ликвидировать ракеты 9М729 в кратчайшие сроки, чтобы «спасти» ДРСМД.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ДРСМД под предлогом того, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказать, в чем именно Россия нарушила соглашение, американская сторона так и не смогла, все обвинения остаются голословными.

Напомним, главным объектом претензий стала российская ракета 9М729, дальность которой, по мнению Вашингтона, и нарушает положения ДРСМД.