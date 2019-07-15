Эксперт назвал истинную цель незаконной акции оппозиции у здания Мосгоризбиркома

Москва, 15 июля. Политолог Сергей Старовойтов заявил, что цель оппозиции в акции 14 июля — пиар, а не участие в выборах, сообщает Regnum.

По словам Старовойтова, оппозиционные «лидеры» собрали людей с единственной целью — пытаясь в очередной раз обратить на себя внимание.

«Это пиар-акция, и цель ее понятна — создать информационный повод с нужным содержанием. Это не имеет никакого отношения к электоральному процессу, но имеет отношение к процессу политическому», — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что были случаи, когда оппозиционеры без скандалов собирали подписи, проходили регистрацию и участвовали в выборах — когда это было их конечной целью.

«Для представителей оппозиции важнее получить популярность на протестной волне, чем тихо и спокойно занять места в Мосгордуме. Они сейчас делают то, что им нужно — показать свою значимость, преподнести сегодняшнюю ситуацию как некую свою моральную победу», — подчеркнул Старовойтов.

Политолог назвал ситуацию 14 июля «внутриэлитной историей», когда скандалы между известными друг другу людьми кажутся очень громкими, но на самом деле они не влияют на то, что происходит в стране.

Напомним, в воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция протеста, формальным поводом для которой стало снятии с выборов в Мосгордуму кандидатуры «юриста» ФБК Любови Соболь.

Подручная блогера Алексея Навального оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам в столичную думу.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети «подписавшихся» и вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.