Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД

Москва, 15 июля. Призыв Евросоюза к России сделать все для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлен не по адресу, полагает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини в своем заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, призвала Россию сделать все для сохранения ДРСМД.

«Призвав Россию сохранить ДРСМД, Евросоюз обратился явно не по адресу. При этом, на мой взгляд, ведущие европейские политики в своем большинстве прекрасно понимают, кто реально взорвал договор, но союзнические обязательства все же берут верх», — прокомментировал заявление Могерини Клинцевич.

Он напомнил, что приостановка выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россией была вызвана лишь действиями Соединенных Штатов, которые де-факто вышли из него еще раньше.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году США и Советским Союзом. Согласно договору, страны обязуются уничтожить все имеющиеся баллистические и крылатые ракеты данного диапазона и не производить новые. Осенью прошлого года Соединенные Штаты бездоказательно обвинили Россию в нарушении ДРСМД и заявили о выходе из договора. Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля текущего года. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона.