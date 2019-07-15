Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожье

Киев, 15 июля. Кортеж украинского президента Владимира Зеленского столкнулся с колонной автобусов, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курортов. По предварительным данным, два Volkswagen Touareg, а также микроавтобус службы безопасности из кортежа украинского президента предприняли попытку обогнать автобусы с детьми.

В итоге, один из автобусов слетел в кювет, а несколько автомобилей президентского кортежа получили сильные повреждения. Как сообщает пресс-служба украинской полиции, в ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что Зеленского в этом кортеже не было. Автоколонна возвращалась в Киев без президента – он отправился в столицу на самолете.

«В УГО (управлении государственной охраны. — Прим. ФАН) из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП», — приводит газета «Известия» слова источника в полиции.

Напомним, что в марте прошлого года случилось ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко. Авария произошла в центре Киева, сбитый пенсионер был госпитализирован. Инцидент имел место, когда один из автомобилей президентского кортежа на пересечении улиц Шелковичная и Институтская сбил пожилого мужчину, пытавшегося перебежать дорогу, несмотря на запрещающий знак регулировщика. Спустя два месяца кортеж Порошенко вновь попал в ДТП, когда под его колесами оказался тринадцатилетний велосипедист.