Серуканов обвинил членов ОПГ Навального в попытке превратить выборы в клоунаду

Москва, 15 июля. Кандидаты блогера Алексея Навального на выборах в Мосгордуму устроили ряд провокаций, который в итоге вылились в «смешную клоунаду». Об этом заявил бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов.

«Главной целью компании кандидатов Навального было не поддержать жителей, не решить их проблемы, главная цель этих людей – провокация: на ней они живут, и на провокацию им выделяют деньги инвесторы», – заявил Серуканов в беседе с изданием Nation News.

Он подчеркнул, что ему сложно представить, какие люди могут выдавать на подобное дети, добавив, что, очевидно, им выгодна отрицательная повестка, а также фокус на незаконности митинга и задержаниях его организаторов. Серуканов отметил, что ни Навальный, ни начальник его штаба Леонид Волков на митинг не явились, отправив туда второстепенных фигур, вроде Любови Соболь и Ивана Жданова.

«Поэтому все это превратилось в смешную клоунаду: Илья Яшин в выходной день стучится в мэрию, Любовь Соболь разыгрывает из себя разочарованную девочку, а Иван Жданов ходит и пытается показать, что он со всеми наравне. Это смешно, это плохо слепленная провокация, от которой уже тошнит, причем это мы видим уже не первый год», ― заявил Серуканов.

По его словам, подобное неизбежно повториться и на следующих выборах, так как деньги Соболь и ее коллегами выделяются лишь на провокации, а не работу с избирателями.

Напомним, что причиной снятия Соболь с выборов стала подделка подписей ее штабом. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, к середине агитационного периода Соболь собрала 500 подписей, меньше чем через неделю она сообщила, что ее поддержали 2162 человека. Позже полиция выявила группу, которая готовила фальшивые подписные листы. У Соболь обнаружили 725 недостоверных документов.