Захарова посоветовала Киеву обновить свои представления о европейских ценностях

Москва, 14 июля. Украине следует обновить свои представления о европейских правовых нормах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» .

Отвечая на вопрос, можно ли ждать улучшения российско-украинских отношений в связи с недавними переговорами российского и украинских президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, Захарова признала, что обеим странам еще «есть над чем работать».

«Нужно идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом. Это дорога к европейским ценностям. Нужно обновить в сознании весь пласт правовой, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед», ― сказала она.

Захарова напомнила, что для начала Киев мог бы начать выполнять минские договоренности и вытекающие из них обязательства.

11 июля президенты России и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Позже российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывается ни от одного из форматов по урегулированию в Донбассе.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО. 30 апреля 2018 года бывший глава государства Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе Операции объединенных сил. Вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.