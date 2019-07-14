Украинец пришел на незаконный митинг в Москве, чтобы в России было «как на Украине»

Москва, 14 июля. Появились новые доказательство того, что организаторы незаконной акции протеста в поддержку Любови Соболь готовили в Москве майдан. Так, случайно выбранный из толпы журналистами участник митинга оказался украинцем.

Отвечая на вопросы журналистов телеканала «Дождь», украинец признался, что хотел бы, чтобы в России было как на Украине при президенте Владимире Зеленском. Какое отношение гражданин Украины имеет к выборам в Мосгордуму, он объяснять не стал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, организаторы несанкционированного митинга в Москве с самого начала готовили провокацию, намереваясь устроить очередной майдан. В частности, штаб Соболь заказал палатки и биотуалеты, чтобы устроить затяжную акцию протеста.

Сама Соболь на митинге активно провоцировала сотрудников полиции, а под конец даже напала на одного из них, после чего ее задержали и доставили в ОВД.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал в регистрации оппозиционному кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. По данным ведомства, процент брака в поданных подписях составил более 14,6% при допустимой норме в 10%.

Координатор сборщиков подписей рассказал о нездоровой атмосфере в коллективе активистки и указал на сомнительные операции с подписными листами.

Кроме того, Федеральное агентство новостей сообщало о «фабрике подписей», которую штаб Соболь организовал на Шелепихинской набережной в Пресненском районе Москвы. Корреспондентам даже удалось пообщаться с одним из ее работников, который рассказал, как они подделывали подписи в пользу Соболь.

Соболь также активно использовала «мертвые души», чтобы собрать нужно число подписей. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло ранее рассказал, что значительная часть подписных листов Соболь содержит подписи давно скончавшихся москвичей.