Елисеева: Соболь и Яшин спровоцировали задержания на незаконной акции в Москве

В Москве задержаны организаторы и участники несанкционированной акции в поддержку так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Илья Яшин и Любовь Соболь, попавшиеся на подделке подписей, намеренно провоцировали своих сторонников на столкновения с полицией, добиваясь задержаний.

Незаконный митинг, который попавшиеся на фальсификации подписей «независимые кандидаты» изначально заявили как встречу с избирателями, начался в столице в два часа дня воскресенья. Несмотря на то, что акция не была согласована с властями, а прокуратура предупреждала о ее незаконности, полиция начала задержания лишь после того, как участники попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и начали подготовку к «московскому майдану».

По словам политолога Наталии Елисеевой, которая тоже выставляла свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, но сняла ее из-за травли, организованной сторонниками блогера Алексея Навального, задержания — это именно то, чего добивались Илья Яшин, Любовь Соболь и Иван Жданов, которых не допустили к выборам из-за махинаций с подписными листами.

«По сути, им не нужна регистрация на выборы. У них была цель, чтобы их задержали. Им нужна была красивая картинка. Иначе этот митинг и провокации не имели бы смысла. Соболь, Яшин, Жданов очень старались, пошли к мэрии на Тверскую, 13, к московскому горизбиркому, но на них все никак не реагировали. И только после того, как разбили палаточный лагерь и стали выкрикивать агрессивные речевки, пошла реакция правоохранительных органов. Естественно, эти несостоявшиеся кандидаты, подделывающие подписи, потому что реальной поддержки у них нет, хотели, чтобы их задержали. Причем они добивались, чтобы задержали не только из самих, но и простых москвичей, которые присутствовали на акции. Потому что это даст нужное им освещение в СМИ. Наверняка завтра либеральные издания выйдут под прекрасными заголовками о том, что оппозицию несправедливо задержали, хотя митинг априори был несанкционированным, то есть незаконным, и ответственность за него более чем справедлива», — сказала Наталия Елисеева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политолог отметила, что когда участники митинга пришли к зданию избиркома, сначала куда-то исчез Илья Яшин, а потом — Любовь Соболь.

«Эти непонятные передвижения лидеров так называемого протеста. Где они были? Почему не были с народом?» — удивляется Наталия Елисеева.

Политолог также обратила внимание на присутствие в толпе митингующих квакеров, которые выкрикивали кричалки и подогревали толпу. Особо отличилась и Любовь Соболь, которая кричала на полицейских, толкая их руками. Кроме того, горе-юрист так называемого ФБК также напала на одного из правоохранителей.

«Присутствие квакеров было хорошо заметно возле избиркома. Было видно, как люди делали знаки, как кричали, как другие их подхватывали. Все это говорит о внутренней организации акции, о продуманности действий, о сценарии произошедшего. Сомнений в том, что митинг прошел по сценарию, быть не может. Весь маршрут, все события были проработаны. Те же Яшин и Соболь знали, куда они пойдут, как будут действовать. Они прекрасно понимали, что правительство Москвы сегодня не работает, что главы Мосгоризбиркома не будет на месте, потому что сегодня воскресенье. То есть все было красиво срежиссировано и конечная цель достигнута — появилась картинка якобы неправомерных задержаний», — считает Наталия Елиссева.

Напомним, проверка подписных листов Яшина и Соболь почерковедами МВД и специалистами избиркома забраковала множество предоставленных ими подписей. Однако экс-кандидаты в Мосгордуму предпочитают говорить, что их сняли с выборов незаконно.

В конце июня в Москве были обнаружены несколько «фабрик», на которых осуществлялась фальсификация подписей в поддержку оппозиционных кандидатов. Одна из подпольных «фабрик» размещалась в здании на Шелепихинской набережной, еще одна в Пресненском районе. На «фабриках» осуществлялась фальсификация подписных лисов в поддержку кандидатуры Соболь.