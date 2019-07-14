Канал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз

Киев, 14 июля. Показ документального фильма американского режиссер Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» был отменен телеканалом «112 Украина» из-за поступивших угроз. Об этом сообщает сайт телеканала.

«Безопасность сотрудников для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил», ― сообщает генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф.

Кроме того, он обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также министру внутренних дел, главе СБУ и ряду международных организаций обеспечить право на работу и безопасность сотрудников холдинга.

В субботу сообщили, что неизвестные обстреляли офис телеканала «112. Украина» из гранатомета. По данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее украинский телеканал обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступают от националистов.