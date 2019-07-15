ОПГ Навального распространяет примитивную ложь об «избитой» провокаторше Соболь

Москва, 15 июля. Приспешница провокатора и одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь подбивала своих сторонников на несогласованной акции протеста рядом с Мосгоризбиркомом на конфликтные ситуации с правоохранителями. Кроме того, Соболь, также напавшая на сотрудника полиции, сама же оказалась в списке задержанных. Однако ее сторонники из так называемого ФБК в настоящее время активно занимаются информационными вбросами.

Так, навальнисты нагло врут, утверждая, что «сотрудники полиции из ОВД «Лужники» окружили, прижали к забору и избили Любовь Соболь». Члены ОПГ также пожаловались в соцсетях, что «от рук полиции пострадал» и волонтер штаба Соболь Алексей Меняйло.

Следует отметить, что именно юрист так называемого ФБК и ее сторонники взяли на себя роль провокаторов: в ходе незаконной акции они начали провоцировать скандалы и конфликты, тем самым вынуждая полицию проводить задержания. Особо отличилась Любовь Соболь, которая кричала на полицейских, толкая их руками. Кроме того, горе-юрист также напала на одного из правоохранителей. Все неадекватные действия Соболь были сняты на видео.

На кадрах видно, что, несмотря на выходки агрессивного экс-кандидата в МГД, полицейские действовали более чем адекватно. На вид — откровенная провокация, целью которой было привлечение внимания к «ущемленной в правах» оппозиции. Очевидно, что исход действий Соболь был предопределен — приспешница Навального была задержана на законных основаниях, так как та создала опасную ситуацию на несогласованном митинге, призывая своих сторонников к агрессивному поведению. При этом после задержания Соболь продолжала вести себя агрессивно, привлекая к себе внимание. Она даже попыталась «сбежать» с территории ОВД.

Сотрудники полиции, действуя предельно корректно и сдержанно, не поддались на очередную провокацию Соболь и ее сторонников. Задержанная была вновь доставлена в отделение полиции.

Отметим, что с самого начала предвыборной кампании в Мосгордуму в СМИ неоднократно появлялась информация о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь.

Ранее специалисты МВД и Избиркома признали бракованными 15% подписей, поданных «юристом» ФКБ Любовью Соболь. В Сети также был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен «подпольный офис», в котором осуществлялась фальсификация документов.

На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.