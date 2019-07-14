Любовь Соболь сбежала из ОВД и ее снова задержали

Москва, 14 июля. Любовь Соболь, задержанная после серии провокаций на незаконном митинге в Москве, попыталась еще раз спровоцировать полицию. Он сбежала с территории ОВД, чтобы ее сторонники получили еще одно видео с ее задержанием.

На видео Соболь с бутылкой воды в руках неспешно бежит, улыбаясь и приговаривая «Бегу на свободу!». Как только за ней начинают следовать сотрудники полиции, она сворачивая к ближайшей ограде, чтобы ее сторонники могли получить выгодный ракурс «полиция задерживает оппозиционерку у решетки». При этом она спрашивает у полицейских, на каком основании ее задерживают (что довольно странно, так как зачем убегать, если оснований для задержания нет).

Сотрудники полиции, действуя предельно корректно и сдержанно, не поддались на очередную провокацию Соболь и ее сторонников. Задержанная была вновь доставлена в отделение полиции.

Напомним, что Соболь изначально была задержана на незаконном митинге оппозиции, где она активно провоцировала правоохранительные органы, а под конец даже напала на полицейского. Причиной проведения акции было решение Мосгоризбиркома, который отказал Соболь в регистрации из-за высокого брака среди ее подписей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о «фабрике подписей», которую штаб Соболь устроил в одной из квартир на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Кроме того, в ряде подписных листов в пользу Соболь стоят подписи давно скончавшихся людей. По предварительным данным, число «мертвых душ» в проверенных подписных листах составляет более 20%.