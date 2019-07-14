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Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Тамбовом»

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Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Тамбовом»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги матча первого тура чемпионата России, в котором петербуржцы переиграли «Тамбов» 2:1.

«Непростой матч для «Зенита». По первому тайму было видно, что соперник очень хорошо подготовился. Пара центральных защитников Ярослав Ракицкий и Братиславою Иванович постоянно находились под давлением игроков «Тамбова» которые мешали розыгрышу мяча. «Зенит» недостаточно быстро двигался, этот темп был комфортным для гостей. Отсюда — всего один полуслияние в исполнении «Зенита» до перерыва, в то время как «Тамбов» имел две неплохих возможности открыть счет», — считает специалист.

По его мнению, ключевым моментом матча стал пятиминутный отрезок сразу после перерыва.

«Во втором тайме «Зенит» изменился. Сергей Семак перестроил игру команды: Александр Ерохин стал действовать ближе к линии атаки, Юрий Жирков занял позицию левого защитника вместо Сантоса, который стал действовать в опорной зоне. Бразилец оставил приятное впечатление — видно, что это высококвалифицированный игрок. Все эти перестановки принесли «Зениту» победу. Оба мяча были забиты за короткий отрезок, «Тамбов» был в нокдауне», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание на тот факт, что «Зенит» испытывает проблемы в концовке.

«Как и в матче с «Локомотивом», «Зенит» к концу матча стал проседать. Но Семак очень вовремя сделал замены и частично решил проблему. Команда спокойно могла доводить матч до победы, но это ей помешал сделать Лунев. Считаю, что пропущенной мяч был совсем не обязательным», — подчеркнул специалист.

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