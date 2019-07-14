Команда Соболь умышленно подделывала подписи, чтобы обвинить Мосизбирком в предвзятости

Москва, 14 июля. Оппозиционные кандидаты в депутаты Московской городской думы завершили свою провальную предвыборную кампанию традиционным несанкционированным митингом.

При этом оппозиционеры пытались преподнести незаконный митинг, как спонтанную встречу с избирателями. Поводом для митинга послужил отказ Московской городской избирательной комиссии в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. В Мосгоризбиркоме отметили, что в подписных листах этих кандидатов выявлено более 10% бракованных подписей, что означает автоматическое снятие их кандидатур с выборов.

С помощью незаконного митинга оппозиционеры попытались напомнить о себе, а также возложить на Мосгоризбирком ответственность за свою провальную предвыборную кампанию.

Оппозиционеры готовили провокации на протяжении последних нескольких недель. На первом этапе подготовки они пытались привлечь к себе как можно больше внимание, принимая участие в сомнительных акциях. Позднее навальнисты и прочие «независимые» кандидаты пытались фальсифицировать подписные листы, понимая, что и не удастся собрать необходимое количество подписей.

При этом на подделке подписей были пойманы все «кандидаты из команды Навального», включая главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина и юриста «ФБК» Любовь Соболь.

Так, в конце июня в Москве были обнаружены несколько «фабрик», на которых осуществлялась фальсификация подписей в поддержку оппозиционных кандидатов. Одна из подпольных «фабрик» размещалась в здании на Шелепихинской набережной, еще одна в Пресненском районе. На «фабриках» осуществлялась фальсификация подписных лисов в поддержку кандидатуры Соболь. Полиция задержала сотрудников этих «фабрик».

По словам одного из задержанных, работу «фабрики» курировала сторонница Навального Ольга Ключникова. За несколько дней работы на фабрике ему удалось подделать почти 600 подписей в поддержку Соболь. При этом сама Соболь утверждает, что непричастна к фальсификации подписных листов. Кроме того, 13 июля Соболь обвинила Мосизбирком в предвзятости и объявила о «начале голодовки».

Провал предвыборной кампании команды Навального является вполне закономерным. За первые две недели сотрудники штаба с трудом собрали 500 подписей, однако спустя пару дней Соболь сообщила, что количество подписей увеличилось до нескольких тысяч.

Позднее стало известно, что сотрудники штаба Соболь использовали данные умерших людей для фальсификации подписей в ее пользу. Порядка 20% подписей в поддержку Соболь были фальсифицированы с использованием данных умерших людей. Сборщики подписей в поддержку Соболь присваивали умершим новые даты рождения, сохраняя имена и другие паспортные данные.

Кроме того, к истории с фальсификацией подписей оказался причастен экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, который претендовал на депутатское кресло в Мосгордуме от пятого округа. Гудкова подозревают в подделке подписей для себя и своих соратников, которые баллотировались в других округах. «Фабрику» по подделке подписных листов в пользу Гудкова обнаружил другой кандидат в депутаты Мосгордумы Александра Босых.

Босых смог побывать на «фабрике», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Гудкова и Ильи Яшина. Кроме того, Босых смог зафиксировать на видеокамеру помещения «фабрики», а также график, в котором была расписана очередность работы для Яшина, Гудкова, Соболь и других кандидатов.