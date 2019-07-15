День рыбака завершил Рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ 

13 и 14 июля в Северной столице отмечают День рыбака. Также этот праздник завершил и Международный рыбопромышленный форум, который проходил в Петербурге.

На Крестовском острове расположились платки со свежей, жареной или копченой рыбой из разных мест Ленобласти. Свежевыловленного лосося даже доставили спецрейсом прямо с Камчатки. Кроме этого на площадке продемонстрировали настоящее кулинарное шоу на гигантском гриле, провели чемпионат по рыбному барбекю, а шеф-повара поделились своими секретами на мастер-классах.

Кульминацией фестиваля стало приготовление ухи в огромном 1200-литровом котле. По словам шеф-повара, накормить из такого чана можно не менее 2000 человек. Чтобы приготовить такое блюдо поварам понадобилось два дня, а в самом супе присутствует шесть видов рыбы.