Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

День рыбака завершил Рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

110
0 Оставить комментарий

13 и 14 июля в Северной столице отмечают День рыбака. Также этот праздник завершил и  Международный рыбопромышленный форум, который проходил в Петербурге.

На Крестовском острове расположились платки со свежей, жареной или копченой рыбой из разных мест Ленобласти. Свежевыловленного лосося даже доставили спецрейсом прямо с Камчатки. Кроме этого на площадке продемонстрировали настоящее кулинарное шоу на гигантском гриле, провели чемпионат по рыбному барбекю, а шеф-повара поделились своими секретами на мастер-классах.

День рыбака завершил Рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

Кульминацией фестиваля стало приготовление ухи в огромном 1200-литровом котле. По словам шеф-повара, накормить из такого чана можно не менее 2000 человек. Чтобы приготовить такое блюдо поварам понадобилось два дня, а в самом супе присутствует шесть видов рыбы.

«Необычно то, что в ухе грибы, но они ее дополнили и создали определенный необычный вкус. Очень вкусно, всем советую попробовать», — советует посетитель Никита Манаков.

День рыбака завершил Рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров