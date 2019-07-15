В Петербурге стартовала ежегодная «Балтийская яхтенная неделя». ФАН-ТВ 

Губернаторским смотром открылась третья ежегодная «Балтийская яхтенная неделя». Почетные гости поприветствовали экипажи яхт, участвующих в главном морском фестивале Петербурга среди них суда Национальной парусной лиги, монофлот из яхт-участниц «Балета парусов», большие исторические парусники «Надежда», «Леди Л», «Лукулл», «Русич». Традиция была заложена еще в императорской России, но возродить ее удалось совсем недавно.

Одним из доверенных лиц стал председатель комитета по развитию туризма — Евгений Панкевич, он отметил, что мероприятие является одним из главных морских событий Петербурга, которое привлекает туристов из разных стран.

«Морская составляющая один из сильных брендов Санкт-Петербурга и важный контекст нашего города, поэтому должны как можно больше проводить таких правильных мероприятий. Поскольку это является одной из самых главных составляющих, которые с каждым годом притягивают туристов в Петербург. Это мероприятие мы видим по числу участников, что оно больше будет, чем все остальные. Мы полагаем, что порядка от 50 до 100 тысяч человек в ротации за несколько дней приходят, смотрят и посещают наш комплекс мероприятий», — заключил председатель комитета по развитию туризма Петербурга.

«Я думаю, что с помощью городских властей удается сделать такие прекрасные фестивали, праздники. Это привлечет внимание всех наших жителей, особенно, молодое поколение к прекрасному виду спорта, которым является яхтинг. Я думаю, что петербуржцы смогут посмотреть, что из себя представляют парусные гонки, парусный спорт. А глобальная наша идея, чтобы каждый петербуржец хоть один раз в жизни ступил на борт парусного судна, потому что наш город, это горд моря, город мечты, город паруса», — убежден президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев.

В этом году организаторы сделали акцент на уличных выставках. У стен Петропавловской крепости выросла настоящая Морская деревня с интерактивными зонами для детей и взрослых.

Уже второй год подряд параллельно с «Балтийской парусной неделей» проходит Всероссийская регата «Национальная парусная лига». В этом году она отмечает свой первый юбилей. Принять участие в пятом этапе 2019 года приехали более двадцати команд из разных регионов России. Победители гонки в следующем году смогут принять участие в одной из крупнейших парусных регат на Балтийском море — Nord Stream Race. Максиму Титаренко уже посчастливилось пройти этот путь и представлять Россию в офшорной Балтийской регате этого года. Его команде даже удалось выиграть во всех трех номинациях. В парусном спорте уже около 15 лет, старается не пропускать ни одной «Национальной парусной Лиги».

«Мы участвуем третий год в «Национальной парусной лиге». Это абсолютно уникальный формат, потому что эти соревнования предполагают очень короткие гонки, очень большое количество этих гонок ежедневно на протяжении трех дней. С пересадкой на разные яхты. Таким образом, шансы участников уравниваются, и побеждает только мастерство», — объясняет Максим Титаренко.

По традиции кульминацией развлекательной программы стало водно-световое шоу «Балет парусов» и праздничный фейерверк. «Балтийская яхтенная неделя» простится с Северной столицей 17 июля, но лишь до следующего года.