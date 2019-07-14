Появилось видео нападения Соболь на полицейских на незаконном митинге в Москве

Москва, 14 июля. Любовь Соболь, которую ранее отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, напала на сотрудника полиции во время незаконного митинга в Москве. Инцидент попал на видео.

Мосгоризбирком принял решение отказать Соболь в регистрации кандидатом на выборах в Москве, так как 14,67% подписей в ее поддержку были признаны недействительными. Согласно действующему законодательству, брак среди подписей не должен превышать 10%.

После этого Соболь и ее сотрудники в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» организовали несанкционированный митинг в столице. Несмотря на их ожидания, поддержать оппозиционеров вышли лишь несколько десятков человек – преимущественно, сотрудники их же штабов.

В ходе митинга Соболь оказывала сопротивление правоохранителям, а также призывала своих сторонников провоцировать сотрудников полиции. Так как полицейские действовали корректно и исключительно в рамках закона, Соболь начала сама нападать на сотрудников правоохранительных органов. На видео видно, как Соболь бросается на полицейского, хватая его за шею. В итоге, все нарушители были задержаны полиецей.

Правоохранители действовали максимально сдержано и корректно. Долгое время сотрудники полиции не реагировали на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге все нарушители общественного порядка были задержаны.

Отметим, что Соболь и ее сторонники с самого начала планировали провокацию, а не «мирный митинг». Например, ими были заказаны палатки и биотуалеты, чтобы организовать долгосрочную акцию протеста по сценарию украинского майдана.

Напомним, что причиной снятия Соболь с выборов стала подделка подписей ее штабом. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, к середине агитационного периода Соболь собрала 500 подписей, меньше чем через неделю она сообщила, что ее поддержали 2162 человека. Позже полиция выявила группу, которая готовила фальшивые подписные листы. У Соболь обнаружили 725 недостоверных документов.