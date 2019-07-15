Сирия, 15 июля. Боевики обстреляли из гранатомета муниципальное здание в Алеппо, в Хаме радикалы и сирийская армия обмениваются ударами. В Хасаке четверо бойцов курдского ополчения были взорваны в своем автомобиле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные авиаудары по расположениям боевиков на юге Идлиба и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов на северо-западе Хамы, отбили атаку радикалов в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции правительственных сил на северо-западе Хамы из минометов и тяжелой артиллерии.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): по неподтвержденным данным, готовит наступление на территории, контролируемые курдским ополчением SDF в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: выселяет курдов из их домов на севере Алеппо, чтобы расквартировать своих боевиков и их семьи и, по неподтвержденным данным, похищает людей в Африне и застрелили местного жителя.

Международная коалиция: патрулирует территории в Алеппо у города Манбидж.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля курдского патруля в Хасаке и нападениях в Хомсе, подозревается в неудачной попытке организации подрыва в Ракке.

Курды: стягивают подкрепление в Хасаке, Ракке и Алеппо в ответ на турецкое усиление войск на границах Сирии, провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили конвои к наблюдательным пунктам в Хаме и Идлибе, ликвидировали троих курдских радикалов на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Как передало агентство ANHA, протурецкие боевики группировки «Ахрар Аш-Шам» и «Сирийской свободной армии» (ССА) провели рейд в Африне, арестовав четырех мужчин. По неподтвержденным данным, боевики также похитили восемь девушек в деревне Кафр-Тафтани и одного мирного жителя протащили за трактором по сельской дороге. Согласно данным канала Afrin Activist, боевики также продолжили выселять курдское население из их домов. На их место заселяются семьи боевиков.

Согласно данным источника в сети Twitter Qaisar Syria, боевики обстреляли из гранатомета муниципальное здание в столице провинции Алеппо. В результате пострадало семь человек, получив ранения разной степени тяжести, двое были убиты, один из них – ребенок.

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в городе Кафр-Хамра, как сообщает Step News Agency. Данные о потерях радикалов, понесенных в результате атаки, пока что уточняются.

Военные источники новостного портала Step News Agency cообщили, что группировки протурецких боевиков и «умеренной оппозиции», такие как «Фронт национального освобождения», готовятся к широкомасштабному наступлению в районах курдской оккупации в Алеппо. Отметим, что турецкая армия недавно направила военные подкрепления к своим подразделениям вблизи сирийской границы. По данным местного источника в сети Twitter Not Woofers, у города Манбидж видели патруль из автомобилей международной коалиции.

Провинция Хомс

Из-за террористического акта вышел из строя газопровод между месторождением Аш-Шаир и газоперерабатывающим заводом «Эбла», вероятным виновником этого нападения является боевики ИГИЛ1, которые скрываются в районах сирийской пустыни, как передает портал Al Masdar. Ранее «Исламское государство» контролировало газовые месторождения провинции, однако крупное контрнаступление сирийской армии положило конец оккупации этого места террористической группой в 2017 году. Патруль военной полиции обнаружил в ходе рейда склад с оружием боевиков.

В одной из деревень в Хомсе был обнаружен дом, служащий складом для боеприпасов и оружия боевиков. Из него были изъяты штурмовые и автоматические винтовки, РПГ, пулеметы, пистолеты и ящики взрывчатки и материалы для ее изготовления. Помимо арсенала военной полицией были реквизированы три автомобиля, как передает портал SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

На западе провинции отряд SDF арестовал боевика «Исламского государства» в поселке Аль-Хасан, где он укрывался в одном из домов, как передает новостной портал Deir Ezzor 24.

На оставленной у дороги противопехотной мине в поселке Аль-Джафра к востоку от Евфрата, подорвалось два ребенка, сообщил канал Halab Today TV. Неизвестно был ли снаряд оставлен боевиками при отступлении из провинции или заложен позднее.

На окраине поселка Аль-Багуз было обнаружено 12 трупов, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Считается что это захоронение жертв боевиков ИГИЛ, хотя это также могут быть жертвы авиударов международной коалиции. Среди обнаруженных неопознанных тел четыре были детские. Боевики «Исламское государство» казнили десятки людей в тот период, когда занимали Аль-Багуз. Данный город также стал последним в провинции, откуда отступили боевики в начале этого года после того как «Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с самолетами международной коалицией во главе с США начали массированные обстрелы кварталов.

В городе Ат-Таяна боевиками был застрелен мужчина Абед Абдулла Аль-Нуман, о чем также сообщил источник. Пока неизвестно, был ли он членом курдского ополчения или связан с одним из радикальных бандформирований провинций.

Провинция Идлиб

Продолжаются столкновения отрядов сирийской армии на юге провинции. Утром САА обстреляла расположения радикалов у поселка Хазарин, как передает новостное агентство Step News Agency. С воздуха ВКС РФ нанесли удары по укрытиям боевиков у поселка Тафтаназ, Хан-Шейхун, Мока, Маарет-Хурма и Кафр-Саджна, о чем также сообщает источник.

Днем Twitter-канал Step News Agency сообщил о боевом вылете ВКС РФ к расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселка Басанкуль и города Маарет ан-Нуман.

Турецкая армия направила военный конвой к наблюдательному пункту у древни Иштабрак к западу от города Джиср аш-Шугур, как сообщил новостной портал Step News Agency. После потерь боевиков в последних столкновениях с сирийской армии в «Большом Идлибе», вероятно покровители из Анкары намерены направить к ним дополнительное подкрепление.

Позднее САА обстреляла из пулеметов укрытия радикало у поселка Бдама и Аль-Наджия, как сообщил канал Baladi News. Оппозиционные новостные каналы заявили, что в результате подрыва противопехотной мины, установленной террористами в окрестностях поселка Тель-Марак, несколько солдат САА были ранены или убиты. Официальные СМИ еще не подтвердили данное сообщение.

Вечером канал Step News Agency сообщил о взрыве бомбы на рынке в столице провинции Идлиб. Сообщений о жертвах не поступало. По данным некоторых аналитиков, в Идлибе сейчас отмечается рост напряженности между группировками. Так в начале этой недели боевики «Исламского государства» совершили нападение на одного из полевых командиров «Тахрир аш-Шам», в ответ на что группировка разрушила штаб ИГИЛ.

Провинция Ракка

Согласно данным Twitter-канала Viva Revolt «Демократических сил Сирии» (SDF) курды направили подкрепления своих бойцов в поселки Кобани, Тель-Абъяд и Рас аль-Айн в Алеппо, Ракке и Хасаке. Примечательно что вчера в этих районах отмечались разведывательные вылеты турецких ВВС. У приграничного города Тель-Абъяд ранее остановился конвой тяжелой техники, заняв позиции со стороны турецкой границы. Военные источники прогнозируют, что в ближайшее время следует ожидать открытие нового фронта и противостояния турков и курдских отрядов на востоке Сирии.

Два боевика скончались на месте при взрыве самодельной бомбы, которую они пытались установить в автомобиль курдского патруля в поселке Айед у города Ат-Табка, как передает канала Aleppo AMC. Других жертв среди мирного не было, место взрыва было оцеплено военной полицией. Принадлежность боевиков к определенной группировке радикалов пока выясняется, но наиболее вероятно, что оба принадлежали «Исламскому государству».

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли утром удары у поселка Тель-Маллах и города Кафр-Зета, Мурек и Аль-Латамина по укрытиям радикалов, как передает Twitter-канал Step News Agency. Сирийская армия обстреляла из тяжелой артиллерии укрытия боевиков у поселка Хасрая, Абу-Бурейд и деревни Закят, сообщает агентство Masar Press Net. Боевики в свою очередь уничтожили ракетным залпом одну из пулеметных установок у подножья горы Джелам и обстреляли позиции армии минометными снарядами у деревни Аль-Хакура. О жертвах среди сирийских военнослужащих информации не поступало, передал канал Masar Press Net.

Турецкие войска были замечены сегодня утром на северо-западе провинции. Как передает источник в сети Twitter Qalaat Al Madiq, конвой направлялся к высоте Шахшабу, где ранее остановилось наступление боевиков, встретив сопротивление сирийской армии. В течение недели стороны конфликта обменивались ударами, без заметных подвижек на фронте.

Провинция Хасака

Согласно данным канала Alkhabour21, в Хасаке скончались четыре бойца курдских отрядов самообороны (YPG) при взрыве их автомобиля в поселке Беза на юге провинции. Вероятный организатор подрыва - боевики ИГИЛ, количество нападений которых резко увеличилось за последнее время на подконтрольных курдам территориях. Только за вчерашний день в результате трех взрывов боевикам удалось ликвидировать 13 ополченцев.

Также источник передал, что курды арестовали некого Аднана Ид Аль-Хаджама в его собственном доме в деревне Аль-Тарки. Причин задержания мужчине не назвали.

Ирак

Турецкая армия приступила ко второму этапу операции «Коготь» направленной на зачистку севера страны от ополчения «Рабочей партии Курдистана» (РПК). По сообщению агентства Anadolu Agency, спецназ совершил рейд в горных районах провинции Киркук и обнаружили пещеру, которая использовалась курдами как штаб и склад боеприпасов. В ходе перестрелки были также три курдских бойца. Как заявляет Министерство обороны Турции, их армия намерена и дальше бороться с курдами на территории соседних стран в ответ на атаки сепаритистов РПК на территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.