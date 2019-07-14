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Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до шести человек

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Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до шести человек

Уфа, 14 июля. Количество погибших в ДТП с пассажирским автобусов в Башкирии увеличилось до шести человек. Такие данные приводит ГИБДД.

Как сообщается, пассажирский автобус King Long XMQ опрокинулся в кювет в Архангельском районе Башкирии на 54-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. В салоне автобуса находились 39 человек. По словам очевидцев, некоторых пострадавших буквально зажало внутри автобуса.

«На трассе Уфа–Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек, пострадали пятеро», — сказали в ведомстве. «На трассе Уфа–Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек, пострадали пятеро», —  приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы МЧС.

ГУ МЧС по республике уже создало оперативный штаб; на месте аварии работают как сотрудники экстренных служб, так и полиция и бригады врачей. Сообщается, что в автобусе находились туристы из Татарстана.

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