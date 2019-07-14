Глава Федерации сверхлёгкой авиации РФ погиб при крушении вертолета в Подмосковье

Москва, 14 июля. Около подмосковного Солнечногорска произошла авиакатастрофа с участием вертолета Robinson. По данным Федерации сверхлёгкой авиации в инциденте погиб ее руководитель Игорь Никитин.

По данным ГУ МЧС, катастрофа произошла около деревни Барское. Вертолет вылетел с аэродрома Шемякина.

«Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет», ― сообщили в полиции.

Напомним, что в конце прошлого месяца в станице Чалмыцкой Лабинского района Краснодарского края разбился вертолет-опрыскиватель Ми-2. выясняют следователи. В результате ЧП погиб пилот вертолета. По данным источника Федерального агентства новостей, первой, кто увидел упавший вертолет, была женщина, проезжавшая мимо на машине.