Москва, 14 июля. «Юрист» ФБК Любовь Соболь, недовольная бесконфликтным ходом протестной акции в Москве около Мосгоризбиркома, провоцировала своих сторонников на столкновения с полицией. Логичным следствием стало задержания политика сотрудниками правоохранительных органов.

В столице России с двух часов дня проходит митинг в поддержку так называемых оппозиционных кандидатов, которых избирательные комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму после окончания подписной кампании. Проверка «автографов» избирателей почерковедами МВД и специалистами Избиркома показала, что множество подписей являются бракованными. По мнению экс-кандидатов, которых сняли с выборов, им незаконно отказали в праве быть участниками избирательного процесса.

Протестная акция в Москве длится уже более шести часов. Толпа людей при активной агитации прошла по городу от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома. Изначально оппозиционеры заявляли ее как обычную встречу с избирателям, но на деле политики организовали московский локальный майдан с агрессивными речевками, шествиями по городу и разбитием палаток в центре столицы.

Мирный ход протеста изначально не устраивал оппозиционных политиков, поэтому экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы провоцировали столкновения, чтобы создать конфликт и мотивировать полицию на задержания. Агрессивные москвичи, разгоряченные протестными речевками, попытались прорвать кольцо оцепления возле здания Мосгоризбиркома.

Экс-кандидат в МГД Любовь Соболь также призывала своих сторонников агрессивно вести себя с представителями правоохранительных органов. Следствием провокаций и призывов конфликтовать с полицией стало задержание Любови Соболь. По сообщению Telegram-канала «Борода», сотрудники правоохранительных органов отвели работницу ФБК в автозак. Также был задержан Илья Яшин.

Полиция задержала политиков в соответствии с законом и с учетом потенциальной опасности мероприятия. Если бы правоохранительные органы не отреагировали оперативно, то могли начаться неконтролируемые потасовки и появились бы пострадавшие.

Яшин, Соболь, Жданов и другие подельники Навального слишком заигрались в большую политику и решили, что могут устраивать народные волнения и ставить под угрозу безопасность горожан. В таком случае Соболь и ее компаньоны не должны отделаться лишь административной ответственностью. Наказание должно быть жестким.

Напомним, специалисты МВД и Избиркома признали бракованными 15% подписей, поданных «юристом» ФКБ Любовью Соболь. Допустимое количество недействительных «автографов» избирателей для участия в следующем этапе выборов – 10%. Таким образом, кандидат Навального больше не может участвовать в избирательной гонке.