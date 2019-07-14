Сирия новости 14 июля 22.30: в Дейр-эз-Зоре обнаружено захоронение жертв боевиков, в Хаме продолжаются столкновения

Сирия, 14 июля. В Дейр-эз-Зоре обнаружено захоронение из двенадцати неопознанных тел. Хаме продолжаются столкновения сирийской армии и боевиков. По неподтвержденным данным, протурецкие группировки готовят масштабную операцию на севере Алеппо против сил курдских радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные авиаудары по расположениям боевиков на юге Идлиба и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции правительственных сил на северо-западе Хамы из минометов и тяжелой артиллерии.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): готовится к наступлению на севере Алеппо на территории, контролируемые курдским ополчением SDF.

Международная коалиция: патрулирует территории в Алеппо у города Манбидж.

Провинция Алеппо

Военные источники новостного агентства Step News Agency cообщили, что в кантоне Африн группировки протурецких боевиков и «умеренной оппозиции», такие как «Фронт национального освобождения» готовятся к широкомасштабному наступлению в районах курдской оккупации в Алеппо. Анонимные источники сообщили агентству, что группировки проводят проверку готовности своей военной техники и стягивают свои силы для проведения операции. Турецкой разведкой были составлены списки участников будущего наступления. Отметим, что турецкая армия недавно направила военные подкрепления к своим подразделениям вблизи сирийской границы.

Согласно данным местного источника в сети Twitter Not Woofers, у города Манбидж видели патруль из автомобилей международной коалиции.

По данным канала Idlib Plus, в результате обстрела боевиками муниципального здания в городе Алеппо, количество жертв среди мирного населения достигло семи человек, получивших ранения различной степени тяжелсти.

Провинция Дейр-эз-Зор

На окраине поселка Аль-Багуз было обнаружено 12 трупов, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Считается что это захоронение жертв боевиков ИГИЛ1, хотя это также могут быть жертвы авиударов международной коалиции. Среди обнаруженных неопознанных тел четыре были детские. Боевики «Исламское государство»1 казнили десятки людей в тот период, когда занимали Аль-Багуз. Данный город также стал последним в провинции, откуда отступили боевики в начале этого года после того как «Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с самолетами межудародной коалицией во главе с США начали массированные обстрелы кварталов.

В городе Ат-Таяна неизвестными был застрелен мужчина Абед Абдулла Аль-Нуман, о чем также сообщил источник. Пока неизвестно, был ли он связан с курдскоим ополчением или одной из радикальных группировок, действующих в провинции.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям и складам боеприпасов радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников в районе города Кафр-Саджна и у деревни Ар-Ракая, как передает новостной портал Baladi News.

Канал Step News Agency сообщил о подрыве самодельного взрывного устройства неподалеку от рынка в столице провинции Идлиб. Сообщений о жертвах не поступало, взрыв причинил небольшой материальный ущерб. Пока неизвестно, кем была оставлена взрывчатка. По данным некоторых аналитиков, в Идлибе сейчас отмечается рост напряженности между группировками. Так в начале этой недели боевики «Исламского государства» совершили нападение на одного из полевых командиров «Тахрир аш-Шам», в ответ на что группировка разрушила штаб ИГИЛ.

Провинция Хама

На северо-западе Хамы ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов и сбросили снаряды на укрепления радикалов у города Мурек, Аль-Латамина, повторно атаковали расположения джихадистов у поселка Тель-Маллах, как передал портал Halab Today TV.

В ответ радикалы обстреляли позиции сирийской армии у поселка Джурин и из минометов ударили по укрытиям военнослужащих у деревни Аль-Хакура. О жертвах среди сирийских военнослужащих информации пока не поступало, как передал Twitter-канала Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.