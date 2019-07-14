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Автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии

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Автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии

Уфа, 14 июля. Пассажирский автобус, в салоне которого находились 39 человек, перевернулся на трассе в Башкирии.

По данным ГИБДД, инцидент произошел на трассе Белорецк – Инзер. Автобус King Long, в салоне которого находились 39 пассажиров, опрокинулся на трассе, когда направлялся из Белорецка в Уфу.

«Автобус, перевозивший 39 человек, опрокинулся. При аварии есть пострадавшие, их состояние и количество уточняется», — сообщили в пресс-службе башкирской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса съехал с дороги в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. ДТП произошло в районе населенного пункта Ирныкши в Архангельском районе Башкирии. В настоящее время на аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Кроме того, Главное управление МЧС РФ по Башкирии организовало оперативный штаб. 

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