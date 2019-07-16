Анатомия протеста. МГД: оппозиция и ее методы борьбы за власть

История современной российской оппозиции не стоит на месте. Представляя собой череду поражений на выборах из-за неспособности набрать голоса избирателей, она будто идет по кругу.

Особенно наглядно это можно увидеть в 2019 году, когда в ход пошли не только старые лозунги и люди, утратившие всякое доверие, но и грязные приемы, взятые словно из самых дремучих закоулков 1990-х. Приемы, о которых нормальные политтехнологи давно забыли, и связываться с которыми уже ни у кого не возникает желания.

После провала на президентских и губернаторских выборах команда Навального стала активнее вести свою агитационную деятельность: более плотное взаимодействие с людьми, работа в поле. Этого хватает, чтобы впечатлить оппозиционных журналистов, но вот достаточную поддержку реальных избирателей получить так и не удается. Потому и идут в ход грязные приемы, такие как фальсификация документов и покупка голосов.

Глава 1. Все они — марионетки

Кукловодом, приводящим в движение марионеток из оппозиции, по праву является Алексей Навальный. Самые грязные схемы всегда отмечены его авторством. Он придумал вставить в «расследование» о заражении московских школьников дизентерией унитаз, найденный им в Интернете. С его подачи питерский миньон Ольга Гусева «закошмарила» людей, готовящихся к сбору подписей в администрации Выборгского района Северной столицы.

Осуществляя идейный контроль, Навальный, впрочем, загребает жар исключительно чужими руками. В 2019 году все его участие в выборах в Мосгордуму свелось к весеннему выступлению в московском ГЛАВCLUB. На нем он представил обожателям пятерых кандидатов в депутаты: Ивана Жданова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Константина Янкаускаса и Владимира Милова.

Выход Навального на сцену сопровождался представлением, продемонстрировавшим блогера. В ходе своего выступления он потешил и самооценку присутствовавших. Они-де создадут новое движение, которое изменит расклад политических сил в стране. Покричав о том, что только его люди — единственная поддержка и опора всех обездоленных в стране, он вывел на сцену пятерку представленных выше персонажей, обласкав их с невиданной для человека, привыкшего перетягивать на себя одеяло, щедростью.

Что интересно, на призывы Навального повелись не только его верные Соболь и Жданов, но и Яшин и Янкаускас, которые ранее не во всем разделяли взгляды блогера.

На этом и закончилось для Навального активное участие в предвыборном процессе. Он собрал чемоданы и полетел отдыхать в солнечный Сорренто.

Отдых Навальный предпочитает далеко не экономный. Море, роскошные виллы, люксовые рестораны… В этом себе скандальный блогер отказать не может. По данным анонима из ФБК, слившего в сеть данные о растратах, на вояж блогера ушло около 47 000 000 рублей!

Только одна поездка в Египет обошлась ему в 1,3 млн рублей, 12 дней в Таиланде на новогодние праздники — в 4,3 млн рублей.

Давайте посмотрим, как отдыхает борец против коррупции.

Известны реквизиты биткоин-кошелька Фонда борьбы с коррупцией и его номер. Если ввести их на платформе blockchain.ru, можно заметить, что операции по выводу средств совпадают с датами отпусков Навального.

10 мая — два биткоина. 16 мая — три. Именно тогда семьянин отдыхал с женой и детьми в Италии. Еще три биткоина он вывел на десятидневный отдых в Египте. Всего же криптовалютный блогер снял со своего кошелька свыше сотни биткоинов. А это чуть меньше 50 млн рублей. Навальный не раз утверждал, что путешествует скромно. Чуть ли не автостопом и с палаткой. Но если именно так представляет скромность скандальный блогер, то ФБК впору начать расследование против своего основателя.

Глава 2. Хищница по фамилии Соболь

На выступлении в ГЛАВCLUB Навальный представил своих кандидатов светочами, без которых страна скатится в тартарары. Однако чем выдвиженцы от Фабрики бездарных коррупционеров могут подтвердить эти слова? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит изучить каждого из них внимательнее.

Начать, пожалуй, стоит с Любови Соболь. Правая рука Навального решила запустить свои коготки в Московскую городскую думу. Однако скандальная блондинка, известная как юрист ФБК, очевидно, замахнулась на невозможное. Ее желание, уложившись в отведенный срок, собрать нужное количество подписей в свою поддержку до 5 июля не совпало с реалиями жизни. Что ж, если поддержки избирателей не хватает, есть ведь и другие пути — нечестные и незаконные. Фальшивые подписи за Любовь Соболь штамповали, в частности, в одной из квартир в Пресненском районе Москвы. На съемной квартире трое молодых людей безустанно заполняли подписные листы: вносили паспортные данные москвичей, ставили за них «автографы» в бланках. Полицейские накрыли подпольную лавку с «рукописцами».

По словам исполнителей, они и понятия не имели, что оказались втянутыми в противоправные действия. Только когда в квартиру нагрянула полиция, все встало на свои места.

Существовала еще одна схема, которая должна была обеспечить Соболь нужное количество подписей. Без лишних стеснений, открыто, на одном из интернет-ресурсов было размещено объявление о том, где жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагалось обменять свою подпись за кандидата на деньги. Корреспондент Федерального агентства новостей отправился на встречу с торговцами. Молодой человек, тщетно прикрывавший рукой футболку с логотипом предвыборной кампании Соболь, который встретил журналиста на месте, предложил 500 рублей за подпись в пользу любого кандидата из предложенного списка.

«В штабе сказали, что придут сейчас избиратели поставить подписи за деньги. Надо было их проинструктировать. Попросили меня. Я засомневался, за подкуп ничего хорошего, в плане закона, меня не ждет. Но я надеялся, что пронесет, очень деньги были нужны. Людей и за меньшие косяки из штаба выкидывали. Ну я запереживал. Соболь мне так ни копейки не заплатила. Я вышел к ним, сказал, что вот там дверь, нужно зайти, поставить подпись за Соболь, после чего сфоткать подписной лист и мне показать, тогда я дам денег. Десять человек по этой схеме точно при мне подписи ставили», — рассказал сотрудник предвыборного штаба Любови Соболь Андрей А.

Несколько человек уже задержаны по подозрению в фальсификации подписных листов. Но и это не самое низкое, на что способны кандидаты от ФБК. В эту жуткую историю трудно поверить, но в подписных листах за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь есть настоящие «мертвые души» — в прямом и переносном смыслах. Скандальный кандидат сдала в избирком подписи умерших москвичей — их много, и все они покоятся на разных кладбищах Москвы и Подмосковья.

Одна из «сторонниц» Соболь, якобы отдавшая свой голос за кандидата Елизавета Роговина, покоится на Миусском кладбище с апреля текущего года. Еще один загробный «сторонник» Соболь Анатолий Ткаченко похоронен на Алабушевском кладбище в Зеленограде. И это только пара примеров. Напомним, в общей сложности было забраковано 15% от всех подписей, предоставленных в поддержку юриста ФБК. Изначально полсотни «мертвых душ» обнаружил среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму юрист Илья Ремесло. Вместе с волонтерами провел выборочную проверку 300 подписантов независимых кандидатов. Волонтеры даже ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек. Как оказалось, чуть ли не каждого шестого надо искать на кладбище. А что знают и говорят те, кто непосредственно работал в штабе Соболь? Во многом это идеалисты. Ими движет слепая вера в справедливость и в то, что их шефы действительно смогут сделать мир лучше. Их кумиры успешно пользуются этим доверием и наивностью.

«Если вначале статистика была понятной и прозрачной, то с момента установки кубов, с момента перехода на полевую агитацию, на сбор на точках, я практически перестал понимать точное количество, потому что у меня было 50-60 в среднем, максимум 80. При этом статистика всегда выдавалась 300, 350, 250. Следует отметить, что в какой-то момент все подписи, хранившиеся в штабе, были привезены лично к Любови Соболь. Из-за того что все подписи были увезены, мы не могли понять, сколько точно подписей собрал каждый человек за прошедшее время», — говорит сборщик подписей Сеня.

И каков же был бонус для самых преданных и старательных работников? Встреча с «самой» Любовью Соболь.

«Три сборщика и один, который максимально увеличит свой результат за неделю, получали возможность позавтракать с Любовью Соболь», — говорит один из сборщиков подписей.

Преследование несогласных, эксплуатация энтузиастов, манипуляции со статистикой, бардак и потребительское отношение к людям — такова внутренняя кухня избирательной кампании Любови Соболь. К грязным методам работы блондинке не привыкать. Активистка запомнилась и другими недостойными историями и дикими выходками.

Как пишет Nation News, теперь «оппозиция», кроме того что платит деньги массовке за участие в митингах, еще и использует в своих целях людей с инвалидностью. В телеграм-канале «Выпускайте Кракена!» был опубликован скриншот переписки из чата «команды Соболь». Судя по сообщениям, один из активистов предложил «сдать в аренду» бабушку — инвалида первой группы. По его словам, он готов «поставить» пожилую родственницу на пикет на три часа. Автор сообщения добавил, что просит предоставить ей плакат и дождевик «самого большого размера».

Или вспомнить нападение на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Оппозиционерке почему-то взбрело в голову расспросить представителя канала с международной повесткой о деятельности мэра Москвы. С этой целью обратиться бы в пресс-службу Сергея Собянина, но Соболь атаковала беременную Симоньян. Врачам даже пришлось осмотреть будущую мать. А видео преследования Соболь горделиво выложила в соцсети, даже не задумываясь об элементарных нормах морали. Ведь главное — хайп любой ценой.

Это, впрочем, не единственная вспышка агрессии. Ничуть не мягче обошлась Соболь со своей конкуренткой в текущей кампании по выборам в Мосгордуму. На голову Анны Федермессер пролились водопады грязи, правда, не реальной, а виртуальной. Не остановило «борца за благо москвичей» и то, что Анна занимается воистину благородным делом — управляет работой благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Знакомство с политическими оппонентами оказалось намного страшнее ежедневной встречи со смертью. И дело не только в беспочвенных обвинениях о продажности. По сообщению источника ФАН в штабе Навального, незадолго до того, как Федермессер снялась-таки с выборов, блогер вполне серьезно обсуждал с соратниками физическую расправу над конкуренткой Соболь. Предлагалось сперва подослать к ней громил с угрозами, затем, если не подействует, применить насилие к ней и ее семье.

«Любовью» к избирателям Любовь Соболь лишь прикрывается для достижения собственных корыстных целей. Наглядный пример — ее псевдореволюционный пафос в борьбе за полноценное питание подрастающего поколения. Скандал оппозиция раздула из-за действительно имевших место проблем со здоровьем, которые возникли у нескольких московских школьников в декабре 2018 года.

Пропустить такую возможность попиариться на чужом горе, чтобы набрать очков для предстоящих выборов в Мосгордуму, Соболь, конечно, не могла. Подговорив родителей заболевших детей подать иски в отношении школ, она стала представителем их интересов.

Правда, сама приходила в суд довольно редко. В лучшем случае опаздывала или отправляла вместо себя других юристов из «оппозиции». Ну и закономерным выглядит ответ – ни один из родителей, чьи интересы якобы представляла Соболь, не выступил в ее поддержку в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму.

Понятно, зачем Навальному марионетка по имени Любовь Соболь. А вот зачем ей самой весь этот театр? Ответ приходит, когда бросаешь взгляд на окружение главного юриста ФБК. Второй ее ближайший человек (разумеется, после Навального), муж Сергей Мохов — антрополог, любитель дам и неживой плоти. Его рассказы о том, что ему по нраву «все мертвое», и частые фото на кладбищах позволяют заподозрить в нем наклонности некрофила. Намного понятнее становится ситуация с подписями мертвых людей в подписных листах Соболь.

Впрочем, Мохов не считает это чем-то зазорным, как и приятельские отношения с явными уголовниками. По информации правоохранителей, ОПГ, контролирующие московские кладбища, использовали Мохова для лоббирования своих интересов в вопросе приватизации столичных кладбищ. «Мужчина приятной наружности» ходил по СМИ, раздавал интервью, договаривался о дешевых публикациях. Ценный персонаж, жена которого работала в Фонде борьбы с коррупцией Навального, для подобного рода инсинуаций был незаменим.

«Главный тезис, который появился, как только Мохов стал договариваться со СМИ, — это то, что криминала в этой сфере нет. Есть только коррупция чиновников. ОПГ, контролирующим московские кладбища, он нужен был для того, чтобы, как говорится, перевести стрелки и все же пролоббировать приватизацию столичных кладбищ», — рассказал журналистам представитель правоохранительных органов Москвы.

Когда супруга — депутат Мосгордумы, вести дела с кладбищенской мафией куда сподручнее. Если внимательнее взглянуть на карту 43-го округа, по которому баллотируется Соболь, можно понять нехитрую логику семейного подряда. Ваганьковское и Новодевичье кладбища — лакомые куски для преступных стервятников.

Впрочем, пока Соболь старалась ради мужа-некрофила, тот не думал платить ей взаимностью. Оказалось, во время своих командировок он не гнушается компанией девушек легкого поведения. Одна из них даже написала стороннице Навального, прислав фото, которые Мохов в свою очередь присылал ей в любовной переписке. Похоже, Любовь не имеет надежной опоры даже в своем самом близком кругу. А без такой опоры вся ее кампания развалилась как карточный домик. Горе-кандидатке остается только призывать людей на несанкционированные протестные мероприятия.

Глава 3. Оппозиционный зоопарк

Любовь Соболь, конечно, правая рука Алексея Навального, но не она руководит Фабрикой бездарных коррупционеров. Пост директора ФБК занимает не кто иной, как мошенник и папенькин сынок Иван Жданов.

Его отец, чиновник из Нарьян-Мара Юрий Жданов, действительно не поскупился и дал сыну образование в престижном московском вузе. Правда, заплатили за это почему-то жители северного города. И хотя прокуратура тем случаем заинтересовалась и обязала вуз деньги вернуть, главного виновника сыр-бора от ответственности спасло истечение срока давности. В криминальную хронику он все-таки попал, но это было связано уже с халатностью, а не с разбазариванием бюджетных средств.

И с друзьями Ивану Жданову, прямо скажем, не слишком повезло. Его предвыборный штаб возглавляет Борис Золотаревский. В родном Челябинске его судят за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а это, между прочим, уголовная статья. И это не первый криминальный опыт хулигана. В квартире оппозиционера нашли стопки книг запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Про него можно сказать: проблемы с законом как стиль жизни.

А вот про самого Жданова и сказать особо нечего. Он яркий пример мажора, пытающегося сделать имя, ничего не делая. Разве что решил пойти на выборы, но и в этом вряд ли преуспеет. Нет у него ни программы, ни электората, ни даже слоганов. Избираться он планирует по восьмому округу: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол, сам при этом прописан на юге столицы, на Варшавском шоссе. В любом случае, избиратели в Жданове не слишком заинтересованы. На встречи с «кандидатом» приходят не больше 50 человек. А на его Youtube-канале всего 800 подписчиков.

Даже такого спорного достижения, как звание правой руки Навального, Жданов не добился, уступая то Любови Соболь, то менеджеру проектов ФБК Леониду Волкову.

Еще один сторонник Алексея Навального, Илья Яшин, в полной мере соответствует определению «много шума из ничего». Москвичи помнят его громкие заявления об изобретении социального такси и борьбе с токсичными реагентами. Но толку от них никакого — видимо, все силы ушли на громогласные лозунги.

Вместо сети социальных такси в Красносельском округе Москвы появилось всего одно, да и то неприспособленное для перевозки детей или маломобильных пассажиров — другими словами, бесполезное. Более того, такси якобы создано на деньги, предназначенные на машину с водителем для Яшина, мол, он без такой роскоши обойдется. Авто на сэкономленные деньги действительно закупили, только не для инвалидов, а для аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский. Да и экономия какая-то неправильная. Вместо 700 тысяч рублей на закупку выделили без малого миллион.

Боролся горе-политик и за жителей ветхого жилья, и даже за братьев наших меньших. Только вот его стараниями застопорилась программа реновации во всем Красносельском районе Москвы. Ведь квартал №998 не стал ее стартовой площадкой, а его жители продолжают ютиться в плохоньких квартирах, вместо того чтобы обживать новостройки. О борьбе с реагентами и вспоминать не стоит, она до боли похожа на бой с ветряными мельницами. Единственное различие в том, что мельницы перед Дон Кихотом были все-таки настоящими, а вот опасные химикаты на московских улицах не используются уже давно.

Еще печальнее выглядят политические амбиции Яшина и их реализация. Оппозиционер показал себя крайне нерешительным политиком. Выдвинулся на выборы мэра Москвы, а потом снял кандидатуру, бормоча о том, что не пройдет муниципальный фильтр по вине противников. Да и на своем муниципальном уровне Яшин также неубедителен. В прошлом году он за 425 тысяч бюджетных рублей выпускал газету «Красной строкой». С ее помощью он… агитировал за себя. Только вот слова не подкреплялись поступками. Жители округа уже потеряли надежду добиться хоть какой-то помощи от своего депутата.

«Я хожу на каждое заседание совета депутатов. Говорится много, а не делается ничего. Они не работают. Только тратят бюджетные деньги. На свой аппарат в районе — 8-9 млн, на Яшина самого — 2-3 млн рублей. Простите, а что остается народу? Когда бюджет составляет 14 млн. Но, к сожалению, мы приходим, и каждый раз это борьба. Постоянная борьба с ним. Он не делает, он не идет. Он говорит всегда одно: я так сказал, я так решил. Вопрос: а кто вы?» — сокрушается Юлия Чалых.

В общем, абсолютная глухота к желаниям избирателей. Потому, видимо, для сбора подписей и Яшину пришлось прибегнуть к грязным приемам.

Об этом стало известно от ранее помогавшего Яшину Петра Проскуркина. Уже после того, как закончился этап по сбору подписей за кандидатов в депутаты, молодой человек написал о том, как в штабе оппозиционера попросту не ценят и унижают своих работников. Как не любят, когда задаются лишние вопросы, и как скрывают результаты от самих же работников, когда одни цифры волшебным образом превращаются в другие.

«С каждым днем сбор проседал все больше. В день собирали максимум 150, и то, когда такое случалось, это считалось крутым успехом. Мне подсадили странную девочку Владу без малейшего опыта и сделали замом. Что самое интересное, она сходу стала собирать по 13 подписей в день. Все «новенькие» люди Ахмеди стали показывать высокие результаты. Как отмечали другие сборщики, очень странно высокие. По штабу поплыли слухи. Под конец уже катившейся в пропасть кампании произошел курьез. Яшин объявил штабу, что за три дня было собрано 800 подписей! Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял», — пишет на своей странице в Facebook Петр Проскурин.

Константин Янкаускас — самый малоизвестный из всей команды «ОПГ Навального». Более того, он похож на тень Яшина: например, вместе с ним ввязался в борьбу с реагентами. Правда, всю славу забрал себе старший товарищ по оппозиции и, видимо, учитель. Как иначе объяснить схожесть странных инициатив. Глава Красносельского округа бросился на защиту ветхого квартала, а Янкаускас — ветхого роддома.

Зюзинская эпопея стала пока самой громкой инициативой в портфеле молодого оппозиционера. По его словам, к разрушающемуся роддому тянет загребущие руки строительная мафия. Поэтому, мол, он не может позволить, чтобы роддом закрылся на капитальный ремонт. А вдруг потом не откроется? В результате жительницы Зюзино вынуждены рожать детей в медучреждении, не отвечающем никаким нормам. Медвежья услуга вряд ли принесет политику популярность на выборах в этом округе.

Глава 4. Лондонский кандидат

Еще одна темная лошадка зарегистрировалась в кандидаты в Мосгордуму. Знакомьтесь: честный, открытый, переживающий за судьбу России человек — это все не о Дмитрии Гудкове. Хотя так о нем пишут оппозиционные издания. Здесь больше подходит определение «изменник Родины».

Судите сами. 2013 год. Штаты. Вашингтон. В Сенате проходит конференция «Отношения США, ЕС и России на фоне путинских репрессий». Один из выступающих — человек, который хочет занять кресло депутата, а ранее и мэра Москвы. Он в пух и прах разносит систему власти в стране и призывает американцев «помочь Путину в борьбе с коррупцией». Скорее всего, предложенный вариант — начать новую «оранжевую революцию».

Это лишь один пример публичного выступления. До сих пор Гудков — завсегдатай форумов и конференций, которые носят откровенно антироссийский характер. На подобные мероприятия только в течение 2016–2017 годов оппозиционер ездил в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Прагу, Нью-Йорк, Рим и другие западные «центры влияния».

Потихоньку пошептаться и облить страну грязью — также по вкусу Гудкову. Вот он на встрече с Тоби Гати — опытным работником спецслужб США и членом совета директоров Американо-Российского делового совета.

Гати: «Я уже 40 лет занимаюсь Советским Союзом и Россией. И у нас очень много думают о том, что случилось в 1990-е. И мы анализируем свои ошибки. Но, мне кажется, в 1990-е россияне выбрали не демократию, а уровень жизни, «как на Западе». Гудков: «А здесь вообще поддерживают все, что способно сделать Запад либо хуже, либо ближе к нам».

А вот разговор с журналистом одного испанского медиахолдинга. Их беседа идет в том числе о Михаиле Ходорковском, дружбу с которым Гудков и не скрывает. А объединяет их с единомышленником одна тема: в России все плохо. Да и спонсор у них один.

Зарубежному корреспонденту Гудков обещает помочь организовать оппозиционные СМИ по всей России. Он ожидает крушение режима, но что будет с дальнейшей жизнью россиян? Кажется, об этом Гудков даже и не задумывался.

Гудков: «Если отбросить все внутренние конфликты, то у оппозиции есть две стратегии. Первая — это игнорировать все легальные инструменты (не участвовать в любых выборах, бойкотировать все, что только можно). И добиваться крушения действующего режима в надежде, что тот рухнет сам по себе. Это такая стратегия уличных протестов. Я готов выйти на баррикады, когда это будет нужно».

В том, что касается использования грязных политических технологий, Гудков абсолютно единодушен с прочими нашими героями. Так, о фальсификации подписных листов в пользу как Ильи Яшина, так и Дмитрия Гудкова сообщили в штабе Александра Босых, приложив соответствующее видео, на котором видно, как работала фабрика подделки подписей в пользу этих двоих. Подписных листов там обнаружили немало: бланки за Яшина и Гудкова, распечатки базы данных с информацией об избирателях. О происходящем сообщили в полицию, проводится проверка.

Эпилог

Недопуск мошенников на выборы в Мосгордуму был бы просто постскриптумом к этой истории, если бы ее герои действительно стремились к честной и открытой игре. Но их интересует, в первую очередь пиар.

И это было бы смешно, учитывая мизерную явку на оппозиционные митинги, если бы не было так грустно. Слишком уж напоминает сценарии, которые мы уже видели в действии в нашем самом ближайшем зарубежье.

Недавние события в Грузии все еще не сходят со страниц новостных изданий. Там тоже поводом для протестов стали вполне законные события, полностью согласующиеся со всеми нормами и регламентами.

Там тоже, откуда ни возьмись, появилась организованная толпа, отправившаяся стучать в двери органов власти.

Там тоже полиция повела себя вполне адекватно и в рамках закона. Что, безусловно, не устроило провокаторов. Там тоже главные зачинщики стали нападать на полицейских.

Цивилизованному диалогу и законному отстаиванию своих интересов оппозиция предпочитает массовые сборища, выкрики, погромы и провокации.

Ее цель — попасть сначала в автозак, затем в соцсети, а затем на страницы изданий-иноагентов. И эти методы полностью расходятся со словами и обещаниями организаторов беспорядков. Воры, коррупционеры и лжецы во время предвыборной кампании совершенно точно не могут стать законопослушными, честными управленцами и лидерами. И этот урок нам уже пора бы выучить.

Борьба ради борьбы за деньги Запада стала одним и, пожалуй, единственным методом деятельности оппозиции в современной России. Обслуживание интересов зарубежных партнеров не должно стать причиной массовых беспорядков или еще хуже, украинского сценария в нашей стране. Причем остановить так называемых либералов не так уж и сложно — надо просто игнорировать их провокации и внимательно анализировать ту информацию, которая появляется на их лживых интернет-ресурсах и СМИ. Потому что если посмотреть глубже, то за их высказываниями ничего нет кроме пустых и поверхностных слов, направленных на пиар-действия. Навальный, Соболь, Гудков пытаются манипулировать общественным мнением, особенно молодежи, вовлекая их в свои политические игрища, но забывают, что даже старшеклассники, которые с придыханием сейчас смотрят ролики ФБК, в скором времени повернуться спиной к людям, для которых собственный кошелек важней своей страны. И тогда никакие грязные трюки, посты в социальных сетях или интервью зарубежным СМИ не смогут помочь шайке политических аферистов.