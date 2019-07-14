Провокаторов Соболь, Яшина и Жданова задержали на незаконном митинге в Москве

Москва, 14 июля. Сотрудники полиции задержали Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова на несанкционированном митинге у здания Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе митинга Соболь оказывала сопротивление правоохранителям, а также призывала своих сторонников провоцировать сотрудников полиции. Правоохранители действовали максимально сдержано и корректно. Долгое время сотрудники полиции не реагировали на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге все нарушители общественного порядка были задержаны.

Ранее стало известно, что Мосизбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. По данным Мосгоризбиркома, в ходе проверки подписных листов в поддержку Соболь было выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. В общей сложности Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам.

Позднее ряд оппозиционных политиков призвали своих сторонников выйти на несанкционированный митинг в Москве. При этом незаконный митинг проводится под видом встречи с избирателями.

Стоит отметить, что с самого начала предвыборной кампании в Мосгордуму в СМИ неоднократно появлялась информация о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь.

В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен «подпольный офис», в котором осуществлялась фальсификация документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.