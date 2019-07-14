Бывший юрист ФБК назвал «голодовку» Соболь политической профанацией

Москва, 14 июля. Бывший юрист штаба Алексея Навального Виталий Серуканов назвал профанацией голодовку Любови Соболь, которую она объявила из-за недопуска на выборы в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что Московская городская избирательная комиссия отказала Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку Соболь. В Мосгоризбиркоме отметили, что Соболь выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым и объявила о начале голодовки.

Серуканов отметил, что провал команды Навального при сборе подписей в поддержку Соболь был вполне предсказуем. По его словам, штаб Навального не подготовил инфраструктуру и сотрудников для сбора подписей, поэтому по итогам проверки подписных листов в поддержку Соболь было обнаружено большое количество брака.

Кроме того, Серуканов напомнил голодовку главы штаба Навального Леонида Волкова в 2015 году, после которой он заметно располнел. По его мнению, голодовка Соболь станет аналогичным мероприятием, передает Nation News.

«Я уверен, что голодовка у Соболь будет примерно такая же... Это цирк, по-другому не назвать. Человек шел на выборы ради провокаций, а ее голодовка сейчас — это вишенка на торте всего этого парада провокаций. Вполне ожидаемо», — отметил Серуканов.

Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму неоднократно появлялась информация о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. 29 июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь. При этом в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена «подпольная фабрика», где осуществлялась подделка документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.