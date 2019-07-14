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Диетолог рассказала, какие бургеры полезно есть

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Диетолог рассказала, какие бургеры полезно есть

Москва, 14 июля. Главный внештатный диетолог департмента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какие бургеры полезно есть.

Бургеры считаются очень калорийной пищей, поэтому это блюдо стоит модифицировать. По словам Антонины Стародубовой, у классического бургера все два ингредиента — булочка и котлета.

Мясо обычно готовят на гриле, а булочку пекут из муки высшего сорта, что делает этот продукт опасным из-за избытка жира. Бургер становится еще более небезопасным для желудка при обилии сахара, который присутствует в соусах.

Диетолог рассказала, какие бургеры полезно есть

Ломтики помидора, лист салата также входят в число ингредиентов. Диетолог считает, что бургер следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

Но можно приготовить полезный бургер из домашних продуктов. Стародубова порекомендовала взять булочку из цельнозернового хлеба, запеченую котлету из нежирного мяса, лучше отказаться от кетчупов и добавить больше зелени.

Домашний бургер будет менее калорийным и таким же вкусным. Еще один плюс бургера, изготовленного своими руками, отсутствие специй и соли, которые негативно влияют на желудок.

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