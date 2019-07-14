Эрдоган сообщил, когда завершатся поставки российских С-400 в Турцию

Анкара, 14 июля. Процесс поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» от Москвы Анкаре полностью завершится к апрелю следующего года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Надеюсь, определенная часть работы по установке С-400 закончится к концу года, а полностью все будет закончено к апрелю 2020 года», — сказал глава государства в эфире телеканала Haberturk.

На этой неделе стартовали поставки российских систем в Турцию в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Согласно информации Минобороны этого государства, 12 июля три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Против закупки странами российских систем выступают Соединенные Штаты. При том, что Турция, например, считает, что оружие не уступает аналогам НАТО по качеству, но стоит дешевле.

Вашингтон настаивал на приобретении Турцией американских Patriot и угрожал исключением из программы по созданию истребителей F-35, но не смог добиться изменения позиции по контракту. Как пишет Bloomberg, США объявят об антитурецких санкциях из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 на следующей неделе.

Ранее министерство обороны России опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлена доставка элементов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в Турцию.