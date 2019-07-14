Минобороны РФ показало на видео доставку С-400 «Триумф» в Турцию

Москва, 14 июля. Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлена доставка элементов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в Турцию. Ролик появился на официальной странице ведомства на платформе YouTube.

На кадрах видео показано, как машины с компонентами ЗРК загружают на территории России в военно-транспортный самолет Ан-124. Выгрузка происходила уже на турецком аэродроме.

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Поставки российских систем С-400 в Турцию стартовали 12 июля. Согласно информации Минобороны этого государства, в этот день три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Первые сообщения о переговорах Москвы и Анкары о поставках С-400 появились три года назад. Факт заключения договора был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

При этом приобретение российских зенитных ракетных систем спровоцировало международный скандал. Соединенные Штаты попытались сорвать сделку между Москвой и Анкарой, требуя от Турции отказаться от приобретения российских С-400 взамен американских комплексов Patriot.

США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.

Как подчеркнул ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приобретение у России ракетных комплексов С-400 является важнейшим соглашением в современной истории государства.