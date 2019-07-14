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Шесть человек погибли из-за атаки террористов в сирийском Алеппо

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Шесть человек погибли из-за атаки террористов в сирийском Алеппо

Дамаск, 14 июля. Шесть человек скончались, еще восемь пострадали из-за атаки боевиков незаконных бандформирований в сирийском Алеппо. Об этом сообщило агентство SANA.

«Шесть мирных жителей погибли, восемь получили ранения в результате нападения террористов, подвергнувших ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян в Алеппо», — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Обстреливали Алеппо террористы и накануне. Они также атаковали населенный пункт Джалама в провинции Хама. Кроме того, стало известно, что в Хомсе газопровод, соединяющий месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла, вышел из строя после нападения террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: SANA
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