Не менее 9 беременных женщин погибли в «Эр-Рукбане» на юге Сирии в отсутствие медпомощи. Положение беженцев в лагере «Эр-Рукбан» катастрофическое. Люди, находящиеся в плену, страдают от истощения. Им не хватает самого необходимого: прежде всего продуктов и воды, ее выдают по пять литров в сутки, передает местный источник в Facebook (@rawad.zaki.14).

Вблизи жилых построек располагаются мусорные свалки и выгребные ямы с отходами, которые никем не вывозятся. Прямо в лагере находятся стихийные захоронения около 700 могил, что приводит к распространению инфекционных заболеваний. Также медицинская помощь в лагере существует лишь формально. Больше всего от ее отсутствия страдают дети и беременные женщины.

Со слов бежавших из «Эр-Рукбана» пленников, за последние несколько месяцев в лагере умерли не меньше девяти беременных женщин. Все это связано с адскими условиями пребывания на подконтрольной территории боевиков, отсутствием медикаментов, первой медицинской помощи и антисанитарией.

«Медпомощи мы вообще не получали. Во время беременности я не могла попасть к врачу. Боялась, что роды будут сложные, а помочь некому. Роды принимала моя соседка. Все прошло хорошо. Но и потом ребенка не осматривали врачи», — рассказала собеседница сирийского источника.

Сирийские власти давно подготовили коридоры для вывода беженцев, но незаконные вооруженные формирования, подконтрольные США, всячески препятствуют эвакуации.

Гражданская война в Сирии, которая началась в 2011 году под знаменем «Арабской весны», привела к тому, что сотни тысяч людей остались в разрушенных городах без крова над головой и средств к существованию. Как правило, в таких случаях при поддержке международных организаций по правам человека организуются лагеря для беженцев, где нуждающимся предоставляют ночлег, питание и медицинскую помощь.

Видимо, члены международной коалиции во главе с США не слышали о таких элементарных правилах, когда создавали в САР «Эр-Рукбан». Это поселение для внутренне перемещенных лиц находится на границе Сирии и Иордании в пустыне, где на сотни километров вокруг нет ни источников воды, ни какой-либо социальной инфраструктуры.

Все, что основатели «Эр-Рукбана» предоставили жителям, пострадавшим от боевых действий, это палатки. Ни о каком обеспечении водой, питанием и медицинской помощью находящиеся в этом лагере поселенцы не слышали.

Более того, люди бежали от ужасов войны и насилия, а в итоге снова столкнулись с ним в данном пункте временного размещения. Им фактически управляют боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», которых американцы называют «умеренной оппозицией» и активно поддерживают. Под руководством террористов в поселении процветают насилие, грабежи, проституция, торговля наркотиками. Получается, что люди скрывались от обстрелов, рассчитывая на нормальную жизнь, но вновь угодили в «лапы» боевиков.

При этом Вашингтон упорно скрывает данное положение дел, сравнимое с гуманитарной катастрофой. Кроме того, войска США, расположенные в 15 километрах от лагеря на базе «Ат-Танф», обеспечивают его полную изоляцию от внешнего мира. Военные не пропускают конвои с гумпомощью, объясняя это тем, что якобы не могут обеспечить безопасность колонн.

Достаточно странное заявление для армии, которая, по словам американского президента Дональда Трампа, будто бы победила ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии. Такое поведение американцев свидетельствует о том, что им не нужны «лишние глаза и уши» на территории «Эр-Рукбана», которые потом смогут рассказать всему миру правду о том, что там происходит.

А для того, чтобы успокоить общественность, террористы, находящиеся в лагере, по указке Штатов распространяют в социальных сетях лживую информацию якобы от лица жителей поселения. На таких видеороликах мужчины и женщины выражают благодарность руководству США за защиту от Дамаска. Но любому, кто хоть немного следит за ситуацией в САР, понятно, что это либо подставные лица, либо члены семей тех самых террористов, которых ждет суд на территории, подконтрольной законному правительству.

Американцы не позволят миру узнать правду об «Эр-Рукбане». В противном случае правозащитные организации поднимут тревогу и общими усилиями смогут вывести оттуда людей. В случае же расформирования лагеря США лишатся своего главного центра по вербовке боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.