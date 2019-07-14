Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов

Москва, 14 июля. Автоэксперты портала CarsWeek.ru назвали лучшие недорогие кроссоверы по цене от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.

Лидером составленного специалистами рейтинга стал популярный Hyundai Creta. За первые шесть месяцев текущего года продано 34,6 тысячи экземпляров авто. Модель выгодно отличается небольшой стоимостью, привлекательным дизайном и широким списком дополнительного оборудования.

Второе место в топ-5 занял кросс-купе Renault Arkana, стоимость на модель начинается от 990 тысяч рублей. Авто ценится за инновационность на отечественном рынке и широкую локализацию.

Тройку лидеров замыкает Geely Atlas. Он отличается современным дизайном, полным приводом, тремя вариантами силовых агрегатов и другим современным оснащением

Четвертое и пятое места списка заняли Haval H6 и Renault Duster. Первая модель от большого китайского концерна Great Wall получила высокую локализацию, сохранив ценник от 1,1 миллиона рублей. Машина же от французской автомобилестроительной корпорации пользуется высокой популярностью за счет интересного дизайна и доступной стоимости от 714 тысяч рублей.

Ранее автоэксперты назвали пять моделей автомобилей класса купе, которые обладают самыми комфортными и практичными задними сиденьями. Лидирующее место занял Mercedes-Benz C-Class Coupe. Модель является самой бюджетной «двухдверкой» от компании и обладает стильным внешним видом.

Автомобильные эксперты также рассказали о самых лучших компактных автомобилях, представленных на российском рынке. Они выделили Kia Picanto и Ravon.