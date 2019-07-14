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Шестнадцать пассажиров S7 не пустили в Южную Корею

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Шестнадцать пассажиров S7 не пустили в Южную Корею

Сеул, 14 июля. Шестнадцать россиян не пустили в Южную Корею, они остаются в аэропорту Инчхон, сообщил атташе посольства РФ в Корее Дмитрий Шибилов.

Инцидент произошел 13 июля в Сеуле. Прибывшие авиакомпанией S7 россияне при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прилетели в страну как туристы.

Они находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров. Авиакомпания и миграционная служба, сотрудники российского посольства занимаются их вопросом.

Посольство РФ следит за ситуацией, туристы должны вернуться на родину не позднее 16 июля. Ранее сообщалось, что туристы из Петербурга более 10 часов ожидают рейса из болгарского Бургаса.

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