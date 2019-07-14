На митинге в Москве скандировали имя предателя России и любителя проституток Немцова

Москва, 14 июля. Участники несанкционированной акции, которую устроили в Москве представители так называемой «оппозиции», во время митинга скандировали имя Бориса Немцова. Нарушители порядка назвали героем предателя России.

Немцов: марионетка Запада и предатель Родины

Борис Немцов являлся проамериканским политиком и активно сотрудничал с Западом. К примеру, именно Немцов оказывал поддержку США при составлении так называемого «списка Магнитского». Также оппозиционер регулярно встречался с сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном и Роном Джонсоном, известными своим русофобским настроем.

Проамериканская направленность деятельности Немцова подтверждается и источником финансирования либерала. Политик получал деньги от американского миллиардера Джорджа Сороса. По данным зарубежных СМИ, Немцов также помогал США составлять список российских политиков, попавших под санкции после воссоединения России и Крыма в 2014 году.

Отвратительный семьянин

Оппозиционер проявил себя как, мягко говоря, непорядочный человек и в личной жизни. Несмотря на то, что политик был официально женат на Раисе Немцовой, либерал не отказывал себе в удовольствии провести время с проститутками или элитными эскортницами. Журналисты издания Life узнали, что Немцов регулярно посещал заграницу, при этом путешествия он оплачивал из народных пожертвований. В поездки оппозиционер брал с собой VIP-эскортницу Анастасию Огневу (прозвище «Рыжик»), услуги которой стоят совсем не дешево: цена посуточного сопровождения клиентов стартовала от 1000 долларов. Немцов развлекался с девушкой на курортах ОАЭ и Израиля, пока дома его ждала жена, которой он приносил клятву в верности.

Тяга политика к проституткам не ослабевала на протяжении всей его жизни. Даже в момент убийства Немцова рядом с ним находилась украинская эскортница Анна Дурицкая.

Из-за разгульного образа жизни политик оставил после себя много детей, причем сыновей и дочерей ему рожали разные женщины. После смерти Немцова все они устроили настоящую войну из-за внушительного наследства политика.

При жизни оппозиционер регулярно проявлял неуважение к своим коллегам. Более того, Немцов пренебрежительно относился к электорату, называя избирателей в частных разговорах «трусливыми хомячками», «овощами» и «пингвинами». Также оппозиционер цинично призывал не вовлекать митингующих в стычки, иначе, по его словам, неженки начнут вопить, что их использовали как «пушечное мясо».

Ненависть к России

Отметим, что в немецком городе Бонне уже четыре раза проводили церемонию вручения премии Бориса Немцова. Награду присуждают якобы за отстаивание «демократических ценностей». На деле же лауреатами становятся аморальные личности, поддерживающие педофилию и уличенные в воровстве.

Критика власти, частые митинги, скрытая ненависть к жителям РФ и использование их в своих целях выдают в Немцове типичного прозападного либерала, который любил проводить время в свое удовольствие и расшатывать социально-политическую ситуацию в России. Подобную деятельность ведут и сторонники Алексея Навального, называющие Немцова своим героем.

Напомним, выкрикивающие имя Бориса Немцова «оппозиционеры» устроили незаконную акцию после того, как горизбирком отказался регистрировать кандидатом на выборах в Мосгордуму сотрудницу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Оказалось, что 14,67% собранных ею подписей недействительны. Такой исход был закономерен, поскольку ранее Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписями избирателей.