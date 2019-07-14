Стали известные города России, в которых чаще всего покупают мороженое

Москва, 14 июня. Эксперты сервиса Rate&Goods назвали города России, в которых живет больше всего любителей мороженого.

Настоящие ценители мороженого живут в Екатеринбурге, а в Казани холодное лакомство пользуется популярностью меньше всего. В столице Свердловской области на каждую тысячу позиций в чеке приходится 70 упаковок мороженого.

В общей сложности в России на тысячу позиций в чеке приходится 56 упаковок мороженого. На втором месте в рейтинге любителей мороженого стоит Ростов-на-Дону, за ним следует Петербург.

В Москве мороженое покупают 50 раз на каждые 1000 товаров в чеке. После российской столицы идут города Сибири — Омск, Новосибирск и Челябинск.

Чаще всего россияне выбирают мороженое в съедобном вафельном стаканчике или в вафельных брикетах, далее по популярности идет эскимо. Взрослым и детям нравится мороженое с пралине, орехами, фисташками, со сгущенкой.

Эксперты отмечают, что в опросе участвовали почти 11 тысяч пользователей, которые поставили более 34 тысяч оценок различным видам мороженого.