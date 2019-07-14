Опубликованы новые документы, подтверждающие мошенничество кандидатов Гудкова с подписями

Москва, 14 июля. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал документы, подтверждающие, что кандидаты в Мосгордуму от Дмитрия Гудкова Дмитрий Клочков и экс-сотрудник «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского Александр Соловьев использовали в подписях данные умерших людей.

Эксперт, который ранее уличил сторонников скандально известного блогера Алексея Навального в рисовании подписей, представил новые доказательства их обмана с участием «мертвых душ». Он показал подписные листы Клочкова и Соловьева, в которых значатся уже почившие граждане.

Вместе со снимками документов он опубликовал справки о смерти людей, якобы «поддержавших» навальнистов, а также фотографии их могил.

«Соловьеву и Клочкову я передаю привет. Скачите энергичнее, погромче обвиняйте власть в фальсификациях. Все знают, что «держите вора» чаще всего для отвода глаз кричит сам вор», — подчеркнул Ремесло.

Он констатировал, что оппозиция после представленных им расследований скорее всего изобретет новые методы обмана вместо того, чтобы явиться в полицию с повинной и принести извинения родным покойных, чьими именами они воспользовались в корыстных целях.

Юрист пообещал вскоре опубликовать еще один пост с «мертвыми душами» от еще двух кандидатов на выборы в Мосгордуму.

А вот и обещанный пост (но еще будут пациенты):



Мертвые души": Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму Клочков и Соловьев. Документы.https://t.co/D4KKb7JXQf



Справки о смерти и выписки из подписных листов - все есть.@leonidvolkov, боюсь что у тебя теперь прозвище "Петросян" — Илья Ремесло (@iremeslo) 14 июля 2019 г.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты московского парламента закончилось 5 июля. Всего заявили о намерении участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября, 426 человек.

В воскресенье стало известно, что девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва отказано в регистрации. Среди них — кандидат от партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Столичный избирком ответил отказом и юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Соответствующий вердикт был принят после детальной проверки экспертами избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Выяснилось, что в подписных листах Соболь были «мертвые души». Оказалось, что юрист ФБК присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь.

Мертвецы были замечены также в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Юрист Ремесло подчеркнул, что «мертвые души» в листах — бич всех рисовальщиков подписей, так как за актуальностью купленной заранее базы очень сложно следить.