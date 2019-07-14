Самолет «Саратовских авиалиний» выкатился за пределы ВПП в Саратове

Саратов, 14 июля. Следственные органы проводят проверку после инцидента с самолетом «Саратовских авиалиний» в аэропорту Саратова, сообщили в пресс-службе Южного СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 14 июля около 16.50. Прибывший из Сургута лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 118 человек, включая шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Напомним, что в феврале 2018 года в Московской области разбился АН-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». В авиакатастрофе погиб 71 человек.