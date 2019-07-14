Сирия, 14 июля. В ходе рейда найден тайник с оружием в Хомсе, в Хаме боевики и сирийская армия обмениваются ударами. В Хасаке четверо бойцов курдского ополчения были взорваны в своем автомобиле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевые вылеты в Идлибе и Хаме

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по расположениям радикалов, отбивают атаку в Идлибе.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля курдского патруля в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обсреливают САА противотанковыми ракетными снарядами в Хаме.

Курды: провели в Хасаке рейд, арестовав одного жителя.

«Ахрар аш-Шам»: выселяет курдов из их домов в Африне на севере Алеппо, чтобы расквартировать своих боевиков и их семьи.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в городе Кафр-Хамра, как передает Step News Agency. Данные о потерях радикалов, понесенных в результате атаки, пока что уточняются.

Поступает новая информация о жертвах обстрела муниципального здания Алеппо. По данным новостного портала SANA, в результате осбтрела скончался один ребенок, несколько жителей получили ранения различной степени тяжести. Обстрел был начат боевиками, которые скрывались в западных пригородах города Алеппо.

В кантоне Африн, согласно данным канала Afrin Activist, протурецкие боевики «Ахрар аш-Шам» и «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжили выселять курдское население из их домов. На их место заселяют арабские и турецкие семьи боевиков.

Провинция Хомс

Из-за террористического акта вышел из строя газопровод между месторождением Аш-Шаир и газоперерабатывающим заводом «Эбла», вероятным виновником этого нападения является боевики ИГИЛ1, которые скрываются в районах сирийской пустыни, как передает портал Al Masdar. Ранее «Исламское государство» контролировало газовые месторождения провинции, однако крупное контрнаступление сирийской армии положило конец оккупации этого места террористической группой в 2017 году.

Патруль военной полиции обнаружил в ходе рейда склад с оружием боевиков. В одной из деревень в Хомсе был обнаружен дом, служащий складом для боеприпасов и оружия боевиков. Из него были изъяты штурмовые и автоматические винтовки, РПГ, пулеметы, пистолеты и ящики взрывчатки и материалы для ее изготовления. Помимо арсенала военной полицией были реквизированы три автомобиля, как передает портал SANA.

Провинция Идлиб

Продолжаются бои на юге провинции. Сирийская армия обстреляла из пулеметов укрытия радикалов «Тахрир аш-Шам» у поселка Бдама и Аль-Наджия, как передал новостной канала Baladi News.

Оппозиционные новостные каналы заявили что в результате подрыва противопехотной мины, установленной террористами в окрестностях поселка Тель-Марак, несколько солдат САА были ранены или убиты, как передал портал Step News Agency. В настоящее время официальные СМИ еще не подтвердили данное сообщение.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжили наносить удары по укрытиям «Тахрир аш-Шам» у поселка Тель-Маллах и города Кафр-Зета, как передает Twitter-канал Step News Agency. Сирийская армия обстреляла из тяжелой артиллерии укрытия боевиков у поселка Хасрая, Абу-Бурейд и деревни Закят, сообщает агентство Masar Press Net. Боевики в свою очередь уничтожили ракетным залпом одну из установок САА у подножья горы Джелам на севере.

Провинция Хасака

Согласно данным канала Alkhabour21, в Хасаке скончались четыре бойца курдских отрядов самообороны (YPG) при взрыве их автомобиля в поселке Беза на юге провинции. Вероятный организатор подрыва - боевики ИГИЛ, количество нападений которых резко увеличилось за последнее время на подконтрольных курдам территориях. Только за вчерашний день в результате трех взрывов боевикам удалось ликвидировать 13 ополченцев.

Также источник передал, что курды арестовали некого Аднана Ид Аль-Хаджама в его собственном доме в деревне Аль-Тарки. Причин задержания мужчине не назвали.

1 Организация запрещена на территории РФ.