Пучков: Оппозиция провоцирует скандалы, чтобы скрыть провалы и отсутствие поддержки

Незаконная акция под предлогом требования допустить «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму продолжается в центре столицы.

Однако мирный характер мероприятия и допуск на выборы — отнюдь не то, чего добивается так называемая оппозиция, которая на самом деле сознательно делает все, чтобы нарваться на «винтилово», считает писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

По мнению писателя, скандалы и провокации — это попытка оппозиционеров закамуфлировать собственные ошибки и провалы, неспособность законными методами собрать подписи, да и просто понимание, что скандал из-за недопуска для них выгоднее, чем позорный провал на выборах, за который придется оправдываться перед спонсорами.

Пучков отметил, что 25 тысяч избирателей, о поддержке со стороны которых заявляли представители оппозиции, на улицах Москвы нет и в помине — в незаконной акции на Тверской и у горизбиркома приняли участие от силы несколько сотен крикунов и провокаторов.

«Если на всю Москву их собирается не более тысячи человек — это просто ни о чем, это какие-то доли процента, — отметил писатель в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это даже не пять процентов оригинально ориентированных в половой сфере граждан — это статистическая погрешность, о которой вообще нет смысла говорить».

Собеседник ФАН отметил, что не попавшие в избирательные бюллетени оппозиционеры предпочитают давить на Мосгоризбирком через «улицу» вместо того, чтобы нормально подавать претензии через суд, как прописано в законе и как делают во всех цивилизованных странах, в том числе на столь любимом либералами Западе.

«Эти люди, называющие себя «независимыми кандидатами», на самом деле ничего не могут добиться законным путем и правильным подходом. Они не могут даже честно собрать шесть тысяч подписей! — говорит Пучков. — Ну что это такое, покойников вписывать! Это говорит только об одном: просто сразу закупаются базы данных, чтобы ни с чем не возиться. А потом людей из этих баз включают в списки. Самая большая хитрость — это изменить дату рождения, но факт остается фактом: эти люди уже умерли. Это вообще стыд, срам и позор! Ну а раз не получилось законным путем — давайте устроим истерику, пусть нас ОМОН отметелит дубьем, и тогда трагедия на весь мир получится!»

Именно этого оппозиция и добивается, говорит Пучков.

«Оппозиция провоцирует скандалы, чтобы скрыть провалы и отсутствие поддержки. Я еще ни разу не видел, чтобы наши оппозиционеры делали что-то другое — всегда одно и то же. В данном случае никакого сомнения: их цель — спровоцировать ОМОН, им нужна кровь, и ничего больше», — считает Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее писатель Николай Стариков рассказал ФАН, что на самом деле никакая регистрация оппозиционерам в принципе не нужна — им нужен хайп и скандал. Так называемые «независимые кандидаты», в том числе Любовь Соболь, которая объявила фальшивую голодовку, понимают, что законный путь не приведет к желаемому результату, поскольку они изначально знали, что в их списках были и «мертвые души», и купленные подписи, и другие многочисленные нарушения.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Первоначально зарегистрироваться пытались почти 430 кандидатов, которые претендуют на 45 мест в городском парламенте.