Эрдоган назвал приобретение С-400 у России важнейшей сделкой в истории Турции

Анкара, 14 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал приобретение у России ракетных комплексов С-400 важнейшим соглашением в современной истории республики.

По его словам, сделка между Анкарой и Москвой, в рамках которой приобретены зенитные ракетные комплексы С-400, стала важнейшим соглашением в современной истории Турции.

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», - отметил Эрдоган.

По его словам, приобретение С-400 не означает, что Турция планирует готовиться к войне. Эрдоган подчеркнул, что С-400 позволит обеспечить мир и безопасность в Турции, а также значительно улучшит оборонительные возможности турецких военных, передает ТАСС.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали соглашение о поставке ракетных комплексов С-400. В рамках соглашения Анкара получит четыре дивизиона С-400. При этом приобретение российских зенитных ракетных систем спровоцировало международный скандал. Соединенные Штаты попытались сорвать сделку между Москвой и Анкарой, требуя от Турции отказаться от приобретения российских С-400 взамен американских комплексов Patriot.

При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.

13 июля Минобороны Турции заявило о начале поставок зенитных ракетных комплексов С-400 из России. По данным ведомства, три российских транспортных самолета с компонентами С-400 приземлились на авиабазе Мюртед в Анкаре.