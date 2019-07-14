Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Стокгольм, 14 июля. Одномоторный спортивный самолет разбился на севере Швеции. При крушении погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен, в котором произошел инцидент.

По данным спасательных служб, на борту упавшего самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Родственники погибших уже извещены о трагедии. Никому из находившихся на борту воздушного судна выжить не удалось.

Как сообщает Sveriges Radio со ссылкой на спасательные службы, в 13.33 по местному времени (14.33 по Москве) самолет поднялся в воздух из аэропорта Умео. В 14.12 по местному времени (15.12 по Москве) с воздушного судна поступил сигнал тревоги.

В распоряжении журналистов издания Aftonbladet оказалось видео, на котором зафиксирован момент крушения. На записи видно, как самолет уходит в вертикальный штопор и падает вниз. В итоге воздушное судно, производителем которого является компания GippsAero, рухнуло на острове Стурсандсшэр. В настоящий момент причины авиакатастрофы устанавливаются.