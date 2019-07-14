Парад в честь Дня взятия Бастилии перерос в столкновения «желтых жилетов» с полицией

Париж, 14 июля. Военный парад в Париже по случаю Дня взятия Бастилии закончился столкновениями «желтых жилетов» с полицией.

В начале праздничного мероприятия «желтые жилеты» освистали президента Франции Эммануэля Макрона, который открывал военный парад. После этого начались стычки между протестующими и сотрудниками полиции.

После завершения военного парада, протестующие переместились в район Елисейских полей, где начали строить баррикады. Полиция попыталась демонтировать возводимые заграждения, однако митингующие вступили с ними в противостояние. В конечном итоге полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ходе столкновений были задержаны 152 участника акции протеста из числа «желтых жилетов», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что на праздничных мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии были организованы повышенные меры безопасности. Место проведения парада было полностью оцеплено полицией. При этом правоохранители досматривали все желающих посмотреть парад, изучая содержимое их сумок и рюкзаков.

Напомним, в середине ноября 2018 года во Франции вспыхнули крупномасштабные протесты «желтых жилетов».Причиной протестов послужило недовольство французов социальной и экономической политикой, а также планы правительства повысить налоги на топливо и увеличить цены на бензин. Изначально манифестанты выдвигали только социально-экономические требования, однако позднее митингующие начали требовать отставки правительства и президента Франции.