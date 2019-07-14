В Чернобыле нашли радиоактивный грузовик. События дня. ФАН-ТВ

Увольнения в Huawei Массовые увольнения в Huawei. В американском подразделении компании ожидается серьезное сокращение. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. Увольнение коснется сотрудников, которые работают в дочерней фирме Futurewei. Своих рабочих мест могут лишиться сотни человек. Правда, как говорят в издании, многим из них предложат работу в Китае. Причина такого серьезного решения — сложности, которые возникли после того, как Штаты внесли компанию в черный список. Это произошло в мае. Американцы обвинили Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китайской народной республики. Опять же, не предоставив никаких доказательств. Кстати, конфликт между двумя странами в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он отметил, что США просто сдерживают развитие Китая, который стал глобальным конкурентом. Теперь китайская компания не может покупать компоненты и технологии американских производителей. И даже вести дела с бизнесменами США без специальной лицензии. И еще один удар — с компанией отказались сотрудничать в Google. Так что теперь новые продукты Huawei не будут получать обновленную операционную систему Android. Судя по всему, руководство IT-гиганта было готово к такому сценарию: осенью новые смартфоны представят с новой операционной системой.

«Желтый» День взятия Бастилии День взятия Бастилии отмечают сегодня во Франции. Это главный национальный праздник Пятой республики. Он знаменует начало Великой Французской революции. Ровно 230 лет назад 14 июля восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию. Для французов это один из любимых праздников: символ единения нации. Сегодня на Елисейских полях в Париже прошел яркий парад. Почетные гости торжества: президент страны Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте. С праздником главу государства поздравил и президент России Владимир Путин. Однако омрачили этот день «желтые жилеты». Скандальные активисты появились на улицах Парижа. Сначала они освистали Макрона, а затем начали беспорядки. Демонстранты разрушили установленные ограждения и начали строить баррикады. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Нескольких активистов задержали. Среди них и главный идеолог демонстрантов Эрик Друэ. Напомню, протесты «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре прошлого года. Активисты протестовали против повышения цен на бензин. Сегодня французы выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с либеральными реформами. Они требуют отставки президента Франции. Такие призывы были слышны и сегодня. Видимо, «День взятия Бастилии» «жилеты» решили переименовать в «День снятия Макрона».