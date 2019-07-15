Заключенных предложили выпускать по УДО через колонии-поселения

Москва, 15 июля. В Совете Федерации разрабатывают идею законопроекта, который позволит осужденным постепенно перейти от строгих тюремных условий к жизни на свободе. Такое смягчение будет возможно при отбывании части срока в колонии-поселении перед условно-досрочным освобождением.

В правительстве считают, что тюремная система требует изменений, которые позволят осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления привыкнуть к жизни на воле заблаговременно. Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин утверждает, что, если бы заключенные сначала отбывали полгода или год в колонии-поселении, то перед выходом на свободу они смогли бы получить трудовую практику, специальные навыки и накопить деньги для предотвращения очередного попадания в тюрьму.

«Сейчас после отсиженных двух третей или половины срока (в зависимости от тяжести совершенного преступления) заключенные имеют право написать заявление на УДО либо на колонию-поселение. Конечно же, люди пишут сразу на УДО. В результате они выходят из тюрьмы или колонии сразу на волю без денег, без трудовой практики, без какой-либо социализации. И предсказуемо возвращаются обратно в места лишения свободы», — цитирует Шатохина «Парламентская газета».

Накопленные в колонии-поселении средства, по мнению сенатора, помогут быстрее возместить ущерб потерпевшим. Но главное, как считает парламентарий — это вопрос социализации, которая намного лучше развита в колониях-поселениях.

По словам сенатора от Краснодарского края Валерия Семенова и сенатора от Республики Коми Дмитрия Шатохина, поправки в Уголовно-Исполнительный кодекс РФ планируют внести уже в осеннюю сессию. В случае их принятия возможность перейти в колонию-поселение у осужденных появится после отбывания половины срока, а выход по УДО — после двух третей предполагаемого заключения.