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Европейская навигационная система Galileo перестала работать

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Европейская навигационная система Galileo перестала работать

Брюссель, 14 июля. Пользователи европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo пожаловались, что она не работает уже четвертые сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ее оператора European GNSS Service Centre.

Проблемы с функционированием системы возникли еще в четверг. Утром 11 июля стало известно, что Galileo перестала работать. Воспользоваться ею до сих пор не представляется возможным. Причины сбоя при этом не сообщаются.

Как объяснили в центре услуг проекта, пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя. В ночь на воскресенье оператор навигационной спутниковой системы констатировал, что система не работает именно по этой причине. Galileo в настоящее время не обеспечивает работу пользователей, а обслуживающий персонал и специалисты не могут назвать точные сроки, в течение которых удастся устранить неполадки.

Европейская навигационная система Galileo перестала работать

Все рабочие спутники, как пишет портал insidegnss.com, перешли в статус «не используются (по целевому назначению)». Проблема, как уточняется, связана с комплексом точного времени «Галилео», который расположен на территории Италии.

Напомним, Galileo — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства. Она предназначена для решения геодезических и навигационных задач.

Ранее стало известно о том, что Государственная дума приняла в первом чтении проект об ограничении ввоза в Россию терминалов подвижной спутниковой связи. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации. Инициатива позволит предотвратить возникновение угроз национальной безопасности.

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Источник: Сайт European GNSS Service Centre
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