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Главные новости 14 июля

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Главные новости 14 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 14 июля.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к плохим последствиям. Последствия блокады Крыма раскрыли на Украине.

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник скончалась в Калифорнии. Звезда сериала «Стартрек» скоропостижно умерла в США.

Политолог Наталия Елисеева прокомментировала отказ в регистрации Любови Соболь на выборах в Мосгордуму из-за подделки документов. Политолог Елисеева прокомментировала отказ в регистрации Соболь на выборах в Мосгордуму.

Автомобиль протаранил толпу на юго-западе британской столицы, различные ранения получили семь человек. Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне, есть раненые.

Экс-советник Виктора Януковича рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко. В Киеве рассказали, когда начнутся массовые аресты окружения Порошенко.

Грузинский политик Гамлет Чипашвили рассказал в интервью ФАН об одной из острейших проблем Грузии — фактической потере Аджарии. В Тбилиси заявили, что Турция уже фактически «отжала» у Грузии Аджарию.

СК РФ проводит доследственную проверку после крушения дельталета в Тверской области. Дельталет разбился в Тверской области, два человека погибли.

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко перечислила виновных в том, что жители Украины переплачивают за коммунальные услуги. Тимошенко назвала виновных в «газовом грабеже» украинцев.

В Австралии дайверы сняли на видео морского ската, подплывшего, чтобы избавиться от крючка в глазу. Дайверы сняли на видео просившего о помощи ската.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина ведет «дикую» политику в отношении РФ. Бойко назвал «дикой» политику Киева в отношении РФ.

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