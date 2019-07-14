Вертолет Ми-2 упал в Сумской области Украины, есть погибшие

Киев, 14 июля. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Сумской области Украины, инцидент произошел во время полевых работ, пилот скончался. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной службы страны по ЧС.

По данным ведомства, трагедия случилась неподалеку от села Яблочное Великописаривского района Сумской области. Во время происшествия велись работы по опрыскиванию полей.

Причины, по которым воздушное судно упало, пока неизвестны. Сообщается лишь об одном погибшем — пилоте вертолета. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне стало известно о том, что самолет белорусской авиакомпании Belavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Жуляны» в Киеве. На борту находились 139 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Всех незамедлительно эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.